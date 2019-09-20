 El Mañanero de hoy #20Sept: Las 8 noticias que debes saber - Runrun
Lo último
   

Buscar

El Mañanero de hoy #20Sept: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es19 septiembre, 20194min2

Artículos Relacionados

Noticias

PNB detiene a trabajador de Provea y decomisa material impreso

Noticias

Venezolanos en Colombia: cuánto ganan, dónde y qué tipo de empleo tienen

Noticias

EEUU ayuda al gobierno interino de Guaidó a rastrear arte robado del patrimonio cultural venezolano

PLANTILLA_-Imagen-del-mañanero.png

LAS IMÁGENES DEL PRESIDENTE encargado Juan Guaidó junto a integrantes de la banda ‘Los Rastrojos’ siguen dando de qué hablar. La mañana de este jueves 19 de septiembre, el fiscal general, Tarek William Saab dijo tener más datos sobre el caso.

mañanero vespertino Lo que debes saber

PNB detiene a trabajador de Provea y decomisa material impreso

El Pitazo, Runrunes y TalCual finalistas de los Premios Gabo con “Mujeres en la vitrina”

Holmes Trujillo pide más apoyo internacional para atender la crisis migratoria de Venezuela

EE.UU. apoyaría un diálogo en Venezuela que lleve a comicios presidenciales

mañanero vespertino No te pierdas

Saab revela que asesinaron a 4 familiares de un miembro de ‘Los Rastrojos para “silenciarlo”

Liberan a Michelle Peñalver tras ser detenida en San Antonio del Táchira el #15sep

Guaidó: declaraciones de Saab son un invento, que digan dónde está Santrich

EEUU ayuda al gobierno interino de Guaidó a rastrear arte robado del patrimonio cultural venezolano

mañanero vespertino Ve esto

 

 

mañanero vespertino La cita

“Si hubiera diálogo auténtico, la primera actitud debería ser la de la escuchar al otro. En este caso, el mismo pueblo que no es atendido en sus clamores (…) Con gente que ha optado por la dictadura y tiranía no se puede negociar”, monseñor Mario Moronta #19Sept.

Precio de @BarrilVenezuela es $56.09 base a WTI de $58.86

Post Views: 2

Enviar Comentarios

anteriorPNB detiene a trabajador de Provea y decomisa material impreso

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios