El Mañanero de hoy #20Sept: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

LAS IMÁGENES DEL PRESIDENTE encargado Juan Guaidó junto a integrantes de la banda ‘Los Rastrojos’ siguen dando de qué hablar. La mañana de este jueves 19 de septiembre, el fiscal general, Tarek William Saab dijo tener más datos sobre el caso.
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“Si hubiera diálogo auténtico, la primera actitud debería ser la de la escuchar al otro. En este caso, el mismo pueblo que no es atendido en sus clamores (…) Con gente que ha optado por la dictadura y tiranía no se puede negociar”, monseñor Mario Moronta #19Sept.
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