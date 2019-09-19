EEUU ayuda al gobierno interino de Guaidó a rastrear arte robado del patrimonio cultural venezolano - Runrun

AUTORIDADES DE EEUU INVESTIGAN EL presunto robo de arte europeo y latinoamericano que creen que está siendo saqueado por allegados del gobierno de Nicolás Maduro. Así lo publicó la agencia de noticias AP.
Entre las piezas de arte latinoamericano están tres obras maestras venezolanas que decoraron durante años las paredes de la residencia del embajador de Venezuela en Washington, y que desaparecieron cuando un enviado del presidente encargado, Juan Guaidó, asumió la misión diplomática en mayo. Se presume que podría haber otras obras desaparecidas.
“Esta es la punta del iceberg (…) Si están haciendo esto acá puedes imaginar qué están haciendo en nuestro país”, dijo Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en EEUU por el gobierno interino de Guaidó, para quien las obras, en conjunto, están valoradas en cerca de un millón de dólares.
Las pinturas del siglo XX desaparecidas, expuestas por última vez en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington en 2008, son un paisaje del Ávila por Manuel Cabré, el retrato “Juanita” de Armando Reverón y una obra de realismo social de Héctor Poleo titulada “La muñeca rota”.
María Luz Cárdenas, antigua curadora principal del Museo de Arte Contemporáneo en Caracas, expresó: “El daño moral es enorme (…) Hay una generación entera que no va a tener memoria porque está siendo negada a una conexión espiritual con su patrimonio que sólo el arte puede proveer”.
El ministro de Cultura del gobierno de Nicolás Maduro, Ernesto Villegas, no respondió a una solicitud de información hecha por AP sobre la situación de las obras desaparecidas o los alegatos de la oposición de que han sido robadas.
Vecchio reveló que extrabajadores de la embajada alertaron a diputados opositores desde hace unos años de que las obras de arte en la residencia en Washington estaban en peligro.
Con información de AP
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