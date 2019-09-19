FAO incluye a Venezuela entre los 41 países que necesitan ayuda alimentaria externa - Runrun

VENEZUELA FUE INCLUIDA EN LA LISTA de países que necesitan ayuda alimentaria externa, así lo informó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el informe publicado este jueves en Roma.
La FAO advirtió que las sequías y los conflictos prolongados son los principales responsables de que 32 países de África, 7 de Asia, Haití y Venezuela mantengan altos índices de inseguridad alimentaria.
Según el informe de la FAO, cerca de la mitad de los 41 países necesitados de ayuda son escenario de disturbios civiles o conflictos en toda regla, mientras que otros se enfrentan a una grave escasez de recursos debido a la gran afluencia de refugiados procedentes de países vecinos que experimentan tensiones.
Según el informe, “la hiperinflación ha erosionado gravemente el poder adquisitivo local, generando graves limitaciones al acceso de los hogares a los alimentos”.
Investigadores estiman que en Venezuela se registrará “un descenso de la producción de cereales debido a la falta de insumos agrícolas”.
Según estimaciones del organismo, “unos 4,3 millones de personas han abandonado el país y se han establecido en países vecinos, donde sus necesidades humanitarias son significativas”, recalca el informe.
Afganistán, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Congo, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Guinea, Haití, República Centroafricana, República Popular Democrática de Corea, República Democrática del Congo, Iraq, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Níger, Nigeria, Pakistán, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, República Árabe Siria, Uganda, Venezuela, Yemen y Zimbabwe, son los países que actualmente necesitan ayuda externa según la FAO.
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