Holmes Trujillo pide más apoyo internacional para atender la crisis migratoria de Venezuela - Runrun

LA CIFRA DE VENEZOLANOS en Colombia alcanzó los 1.4 millones, según datos aportados por Migración. Ante esta situación, el canciller Carlos Holmes Trujillo solicitó más apoyo internacional para atender la crisis migratoria.
Desde Madrid, España, este jueves 19 de septiembre, Holmes Trujillo advirtió que la cifra de migrantes venezolanos en el país podría incrementar a 2.8 millones de personas para el año 2020.
En la escalada realizada antes de viajar a Irlanda, el canciller agradeció la ayuda internacional brindada a su país en los últimos años para atender a esta situación.
“Pero es de tal magnitud el fenómeno, crece de manera tan acelerada, que tenemos que convocar más cooperación internacional”, subrayó Holmes.
En ese sentido, destacó que por cada refugiado venezolano la comunidad internacional ha invertido 68 dólares, frente a 500 por cada refugiado de la guerra civil siria.
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“Europa juega un papel central dentro de la creación de una amplia posición común internacional a favor de la celebración de elecciones libres en Venezuela, incluso si todavía hay diferencias entre distintos actores acerca de qué ha de pasar con “la dictadura de (Nicolás) Maduro”, añadió.
Con información de La Patilla
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