El Mañanero de hoy #19Sept: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

ANALISTAS COINCIDEN EN QUE EL diálogo entre representantes de partidos minoritarios de la oposición y el oficialismo es una fachada para barnizar de legitimidad al gobierno de Maduro
EEUU reitera que no se levantarán las sanciones hasta que Maduro salga del poder
‘The New York Times’ cierra su edición en español por fracaso financiero
Foro Penal advirtió que el régimen incluye a delincuentes comunes en listas de excarcelación de presos políticos
Descarrilamiento de un tren generó fuerte retraso en el Metro de Caracas
El traje opositor hecho a la medida del Emperador
Donald Trump designó a Robert C. O’Brien como nuevo asesor de Seguridad Nacional
Diputada Bolivia Suárez: A nivel nacional el ausentismo escolar se encuentra alrededor del 87%
Funcionario de las FAES fue detenido en Caracas por abuso sexual a adolescentes
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“El Poder Electoral es más que los cinco rectores, es una estructura que tiene una cobertura nacional y que claramente desde las parlamentarias del año 2015 ha dado muestras fehacientes de no tener un comportamiento imparcial”, Stalin González, segundo vicepresidente de la AN #18Sept.
Precio de
es @BarrilVenezuela $55.42 base a WTI de $58.16
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