El Mañanero de hoy #19Sept: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #19Sept: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es18 septiembre, 20194min2

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mañanero vespertino La cita

“El Poder Electoral es más que los cinco rectores, es una estructura que tiene una cobertura nacional y que claramente desde las parlamentarias del año 2015 ha dado muestras fehacientes de no tener un comportamiento imparcial”, Stalin González, segundo vicepresidente de la AN #18Sept.

Precio de @BarrilVenezuela es $55.42 base a WTI de $58.16

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