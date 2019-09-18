Stalin González: "Ir a una elección libre no es nada más cambiar el CNE" - Runrun

EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE de la Asamblea Nacional (AN), Stalin González dijo este miércoles que cambiar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) no garantizará la realización de elecciones libres en el país.
Durante su participación en el foro Elecciones libres en Venezuela, organizado por la Universidad Católica Andrés Bello y el Instituto de Estudios Parlamentarios, González afirmó que “Ir a una elección libre no es nada más cambiar el CNE”.
El diputado instó a los venezolanos a luchar a fin de que se convoquen elecciones en el país y para que los políticos estén preparados ante una posible contienda electoral.
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