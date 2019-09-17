Cruz Roja Internacional evalúa aumentar su ayuda a Venezuela - Runrun

PETER MAURER, PRESIDENTE DEL Comité Internacional de la Cruz Roja (CICJ), anunció este martes 17 de septiembre que el organismo plantea aumentar su presencia en Venezuela, esto tras cuadruplicar el presupuesto con el que financia sus actividades humanitarias en el país durante el último año.
“Temo que Venezuela es una de esas situaciones donde poco a poco terminaremos ampliando nuestra superficie de operaciones para responder a las necesidades”, reflexionó Maurer.
Según explicó Maurer durante una rueda de prensa en Ginebra, el organismo intenta paliar las más graves carencias en el sector de la salud, ofreciendo ayuda a hospitales con el objetivo de mejorar el sistema de atención y el seguimiento médico a los más necesitados, así como el suministro de medicinas en el país.
“Hacemos progresos en nuestra operación en Venezuela en términos de acceso a los detenidos y en los ámbitos de asistencia. Sobre todo en salud y de población desplazada. Y volveremos a acudir a los donantes cuando ya no tengamos dinero”, manifestó.
El CICJ dispuso de un presupuesto de 24,8 millones de dólares para este año, lo que representa cuatro veces más que el año pasado y con una plantilla de 150 personas.
Por otra parte, Maurer comentó que la Cruz Roja reforzó su presencia en las zonas fronterizas con Colombia y Brasil en apoyo de la población desplazada.
En cuanto a la visita de las prisiones, Maurer indicó que se han hecho progresos y que los delegados de la organización tienen un acceso adecuado a los detenidos, así como un diálogo con las autoridades penitenciarias.
Con información de EFE
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDYvYXl1ZGFodW1hbml0YXJpYUNoaW5hLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODc3MTcvb251LXJlcG9ydGEtcXVlLWhhLWVudHJlZ2Fkby0zNzAtdG9uZWxhZGFzLWRlLWF5dWRhLWh1bWFuaXRhcmlhLWRlc2RlLW9jdHVicmUtZGUtMjAxOC8iIHRpdGxlPSJPTlUgcmVwb3J0YSBxdWUgaGEgZW50cmVnYWRvIDM3MCB0b25lbGFkYXMgZGUgYXl1ZGEgaHVtYW5pdGFyaWEgZGVzZGUgb2N0dWJyZSBkZSAyMDE4IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+YXl1ZGEgaHVtYW5pdGFyaWE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODc3MTcvb251LXJlcG9ydGEtcXVlLWhhLWVudHJlZ2Fkby0zNzAtdG9uZWxhZGFzLWRlLWF5dWRhLWh1bWFuaXRhcmlhLWRlc2RlLW9jdHVicmUtZGUtMjAxOC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5PTlUgcmVwb3J0YSBxdWUgaGEgZW50cmVnYWRvIDM3MCB0b25lbGFkYXMgZGUgYXl1ZGEgaHVtYW5pdGFyaWEgZGVzZGUgb2N0dWJyZSBkZSAyMDE4PC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDUvQXl1ZGFDcnV6Um9qYS5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg3MTU3L2NydXotcm9qYS1hc2VndXJhLXF1ZS1heXVkYS1odW1hbml0YXJpYS1sbGVnby1hLTM4LWNlbnRyb3MtZGUtc2FsdWQtZGVsLXBhaXMvIiB0aXRsZT0iQ3J1eiBSb2phIGFzZWd1cmEgcXVlIGF5dWRhIGh1bWFuaXRhcmlhIGxsZWfDsyBhIDM4IGNlbnRyb3MgZGUgc2FsdWQgZGVsIHBhw61zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QWd1YTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NzE1Ny9jcnV6LXJvamEtYXNlZ3VyYS1xdWUtYXl1ZGEtaHVtYW5pdGFyaWEtbGxlZ28tYS0zOC1jZW50cm9zLWRlLXNhbHVkLWRlbC1wYWlzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkNydXogUm9qYSBhc2VndXJhIHF1ZSBheXVkYSBodW1hbml0YXJpYSBsbGVnw7MgYSAzOCBjZW50cm9zIGRlIHNhbHVkIGRlbCBwYcOtczwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA4L01pbGl0YXJlcy5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zODcxNDcvY3JpbWVuZXMtc2luLWNhc3RpZ28tbG8tcXVlLXJlc3RhLWVuLWN1Y3V0YS1wb3ItamF2aWVyLWlnbmFjaW8tbWF5b3JjYS8iIHRpdGxlPSJDcsOtbWVuZXMgc2luIENhc3RpZ28gfCBMbyBxdWUgcmVzdGEgZW4gQ8O6Y3V0YSwgcG9yIEphdmllciBJZ25hY2lvIE1heW9yY2EiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BQ05VUjwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzg3MTQ3L2NyaW1lbmVzLXNpbi1jYXN0aWdvLWxvLXF1ZS1yZXN0YS1lbi1jdWN1dGEtcG9yLWphdmllci1pZ25hY2lvLW1heW9yY2EvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Q3LDrW1lbmVzIHNpbiBDYXN0aWdvIHwgTG8gcXVlIHJlc3RhIGVuIEPDumN1dGEsIHBvciBKYXZpZXIgSWduYWNpbyBNYXlvcmNhPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDgvdXNucy5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg3MDAzLzM4NzAwMy8iIHRpdGxlPSJCdXF1ZSBVU05TIENvbWZvcnQgaW5pY2nDsyBhc2lzdGVuY2lhIGh1bWFuaXRhcmlhIGEgdmVuZXpvbGFub3MgZW4gQ29sb21iaWEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5heXVkYSBodW1hbml0YXJpYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NzAwMy8zODcwMDMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+QnVxdWUgVVNOUyBDb21mb3J0IGluaWNpw7MgYXNpc3RlbmNpYSBodW1hbml0YXJpYSBhIHZlbmV6b2xhbm9zIGVuIENvbG9tYmlhPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDUvYXl1ZGFodW1hbml0YXJpYWNydXpyb2phLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy90b3AtNS8zODYzNTQvY3VhcnRvLWNhcmdhbWVudG8tZGUtYXl1ZGEtaHVtYW5pdGFyaWEtaW5ncmVzYS1hLXZlbmV6dWVsYS8iIHRpdGxlPSJDdWFydG8gY2FyZ2FtZW50byBkZSBheXVkYSBodW1hbml0YXJpYSBpbmdyZXNhIGEgVmVuZXp1ZWxhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+YXl1ZGEgaHVtYW5pdGFyaWE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy90b3AtNS8zODYzNTQvY3VhcnRvLWNhcmdhbWVudG8tZGUtYXl1ZGEtaHVtYW5pdGFyaWEtaW5ncmVzYS1hLXZlbmV6dWVsYS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5DdWFydG8gY2FyZ2FtZW50byBkZSBheXVkYSBodW1hbml0YXJpYSBpbmdyZXNhIGEgVmVuZXp1ZWxhPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+
Post Views:
5
Enviar Comentarios