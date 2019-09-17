El Mañanero de hoy #17Sept: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

EL PRESIDENTE ENCARGADO y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó aseguró que había ya un avance significativo para buscar una solución a la crisis venezolana pero “el régimen salió corriendo”.
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Guaidó sobre negociación en Barbados: Estuvo tan avanzada una solución que el régimen salió corriendo
Con estas 8 “perlas” resumimos lo que dijo Maduro en la cadena del #16Sept
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Para Venezuela lo que viene es intervención humanitaria completa. No elecciones fraudulentas montadas por la narcotiranía. Ya basta de tramoyas y parodias dialoguistas. ¡Qué descaro! ¡Qué vergüenza! ¿Hasta cuándo tantas deslealtades contra una valerosa ciudadanía”, Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano, #16Sept.
Precio de
es @BarrilVenezuela $58.85 base a WTI de $61.76
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