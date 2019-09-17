El Mañanero de hoy #17Sept: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #17Sept: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es17 septiembre, 20194min2

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mañanero vespertino La cita

Para Venezuela lo que viene es intervención humanitaria completa. No elecciones fraudulentas montadas por la narcotiranía. Ya basta de tramoyas y parodias dialoguistas. ¡Qué descaro! ¡Qué vergüenza! ¿Hasta cuándo tantas deslealtades contra una valerosa ciudadanía”, Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano, #16Sept.

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