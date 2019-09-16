Justicia española rechaza extraditar a Hugo Carvajal - Runrun

LA AUDIENCIA NACIONAL ESPAÑOLA RECHAZÓ este lunes extraditar a Estados Unidos al exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, antiguo jefe de la contrainteligencia con Hugo Chávez, reclamado por delitos de narcotráfico, y decidió ponerlo en libertad.
Fuentes de la Audiencia Nacional informaron de la decisión, a la espera de que el tribunal difunda mañana un auto con los motivos de su fallo.
El tribunal notificó hoy la libertad de Carvajal en un escrito en el que solo se informa de que le concede la excarcelación a raíz de la denegación de la extradición, según fuentes jurídicas consultadas por Efe, que indicaron que se prevé que salga de prisión en las próximas horas.
El tribunal tardó muy pocos días en tomar la decisión, ya que la vista de extradición se celebró el pasado jueves 12, donde Carvajal alegó que su reclamación por parte de EE.UU. por delitos de narcotráfico carece de fundamento y responde a motivaciones políticas, ya que este país – dijo su abogada – lo que pretende es sacarle información sobre el gobierno de Chávez.
Estados Unidos le reclama por haber colaborado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para introducir cocaína en el país norteamericano.
En su petición de extradición, a la que tuvo acceso Efe el pasado mayo, la justicia estadounidense afirmaba que su intención era “inundar” Estados Unidos con toneladas de cocaína, que introducía con ayuda de la guerrilla colombiana.
En la vista de extradición, Carvajal, apodado “el Pollo”, sostuvo que si se vio con jefes de las FARC fue para ayudar a su traslado a Venezuela para asistir a sus reuniones en el marco del proceso de paz colombiano, bajo las órdenes de Chávez y con conocimiento del gobierno de Colombia.
La decisión de la Audiencia Nacional de no entregar a Carvajal va en contra del criterio de la Fiscalía española, que consideraba que se daban todos los requisitos para extraditarle y que en la demanda de EE.UU. se concretaban “con suficiente precisión” las actividades delictivas por las cuales se le reclamaba.
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