El Mañanero de hoy #16Sept: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

EL GENERAL RETIRADO DE LA GUARDIA NACIONAL y ex jefe de la ONCDOFT Alexi Escalona fue detenido por efectivos de la DGCIM por presunto peculado de uso a solicitud del Fiscal 9 del Área Metropolitana de Caracas Baiker Pabón.
Sector privado ha ensamblado 321 vehículos en lo que va de 2019
Foro Penal contabiliza 476 presos políticos en Venezuela
363 muertes violentas se contabilizan en Lara desde enero hasta agosto de 2019
BOD asegura que no está sujeta a régimen de intervención
Detuvieron por presunto peculado a ex jefe de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada
Guaidó: El mecanismo de Barbados se agotó
Guaidó denunció que gobierno de Maduro alberga guerrilleros en suelo venezolano
Podcast | Tres en uno: En maletas llenas de efectivo llegan euros al BCV, aumentan los suicidios en Venezuela y el TSJ provoca cambios de partidos políticos dentro de la AN
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“Durante 20 años, hemos profundizado el camino democrático y pacifista, a través de políticas inclusivas y protagónicas que promueven la participación activa del pueblo en el ejercicio del poder. ¡Somos un ejemplo para el mundo!”, Nicolás Maduro #15Sept.
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