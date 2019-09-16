Detuvieron por presunto peculado a ex jefe de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada - Runrun

EL GENERAL RETIRADO DE LA GUARDIA NACIONAL y ex jefe de la ONCDOFT Alexi Escalona fue detenido por efectivos de la DGCIM por presunto peculado de uso a solicitud del Fiscal 9 del Área Metropolitana de Caracas Baiker Pabón.
La aprehensión de Escalona se produjo este sábado14 de septiembre luego que su inmueble ubicado en la calle Cafetal de la urbanización Bosque Park de Colinas de Carrizal, fuese allanado.
El General es acusado por peculado doloso propio en grado de continuidad, legitimación de capitales, asociación para delinquir y ultraje violento a funcionario publico.
Tras la visita domiciliaria le fueron incautadas como evidencias: Dos escopetas calibre 12 mm, cinco rifles, una pistola Pietro Beretta, y una pistola Glock .40mm, con accesorios, y 146 municiones de diferentes calibres.
También le fueron confiscados tres vehículos marcas Mercedes Benz, Toyota Corolla, y BMW.
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