BOD asegura que no está sujeta a régimen de intervención - Runrun

EL BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO informó a través de su cuenta oficial en Twitter, que la institución no está sujeta un régimen de intervención, por lo tanto continuará con sus actividades de manera regular.
Durante la mañana de este jueves se pudo conocer una decisión de la Superintendencia de las Instituciones Bancarias, Sudeban, mediante la cual dictó medidas administrativas de intervención en contra de esta última institución, por un período de 120 días.
En su cuenta en las redes sociales, el B.O.D. expresa: “Informamos a nuestros clientes y público en general que el BOD no está sujeto a un régimen de intervención. Las medidas administrativas se limitan a las descritas en la resolución N° 047.19 de @SudebanInforma que no afectan la continuidad de las operaciones del banco”.
Se recuerda que en la normativa que aplica la Sudeban, en materia de intervenciones, existe una figura que se denomina “intervención a puertas abiertas”, lo que implica que se interviene la institución por parte de la Superintendencia, pero esta puede continuar con sus operaciones regulares.
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