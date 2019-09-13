El Mañanero de hoy #13Sept: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

EL MINISTERIO DE FINANZAS autorizó a la Superintendencia de Bancos (Sudeban) ejecutar una medida de intervención del Banco Occidental de Descuento (BOD) para proteger los ahorros de los usuarios. La decisión fue anunciada este 12 de septiembre y tendrá una vigencia de 120 días hábiles bancarios.
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