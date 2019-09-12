El Mañanero de hoy #12Sept: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

CON 12 VOTOS A FAVOR, 5 abstenciones y una ausencia el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó este miércoles la solicitud de convocatoria del Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR solicitada el pasado lunes por la representación de Venezuela designada por la Asamblea Nacional.
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“Agradecemos a los 11 países del continente miembros de la OEA, su apoyo a Colombia en el primer paso para activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), como respuesta al riesgo que representa para la región la dictadura de Maduro”, Iván Duque, presidente de Colombia #11Sept.
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