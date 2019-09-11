El Mañanero de hoy #11Sept: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

DONALD TRUMP, PRESIDENTE de Estados Unidos, anunció este martes que John Bolton, asesor de Seguridad de la Casa Blanca, fue separado de su cargo.
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“Es una decisión soberana de Estados Unidos, y agradecemos todo lo que hizo por la causa democrática venezolana, es una persona comprometida con la democracia en la región”, Juan Guaidó sobre destitución de Bolton #10Sept.
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