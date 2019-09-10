Foro Penal registra 478 presos políticos - Runrun

GONZALO HIMIOB, director y vicepresidente de la ONG Foro Penal, dio a conocer este martes 10 de septiembre que la cifra total de presos políticos en el país es de 478.
A través de su cuenta en Twitter, Himiob informó que esos 478 presos políticos todos son adultos; 440 son hombres y 38 son mujeres, mientras que 371 son civiles y 107 son militares. También que al día de hoy 8906 personas se mantienen sujetas a medidas cautelares.
La organización que brinda asistencia jurídica gratuita, apoyo a familiares y víctimas de detenciones arbitrarias dio a conocer estas cifras un día después de que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet presentara la actualización de su informe sobre Venezuela ante el comité de Derechos Humanos en Ginebra.
El documento leído por Michelle Bachelet reza que “de acuerdo con los compromisos adquiridos con mi Oficina, el Gobierno ha cumplido con la excarcelación de 83 personas, incluidas aquellas cuya detención había sido considerada como arbitraria por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria y que seguían en régimen de detención, así como otros casos señalados por la Oficina. Queda pendiente la liberación plena de la Jueza Afiuni y del periodista Braulio Jatar, quienes obtuvieron medidas parciales”.
Además, la Alta Comisionada informó que un miembro de su equipo fue autorizado para visitar el Centro de Procesados Militares Ramo Verde el pasado 6 de septiembre. Agregó que avanzan en un protocolo y un calendario de visitas para los próximos meses, y que el gobierno se ha comprometido a establecer un mecanismo para atender casos individuales.
La cifra de presos políticos actualizada por la organización no gubernamental el pasado 2 de septiembre se ubicaba en 476, de los cuales 438 eran hombres y 38 mujeres. Del total, 369 eran civiles y 107 militares.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDkvY29ydGVwZW5hbGludGVybmFjaW9uYWwuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzg4MTc3L2NhZGVuYS1wZXJwZXR1YS1wb3Itb3JsYW5kby12aWVyYS1ibGFuY28vIiB0aXRsZT0iQ2FkZW5hIHBlcnBldHVhLCBwb3IgT3JsYW5kbyBWaWVyYS1CbGFuY28iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BTjwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzg4MTc3L2NhZGVuYS1wZXJwZXR1YS1wb3Itb3JsYW5kby12aWVyYS1ibGFuY28vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Q2FkZW5hIHBlcnBldHVhLCBwb3IgT3JsYW5kbyBWaWVyYS1CbGFuY288L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wOS9BU0FNQkxFQU5BQ0lPTkFMLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODgxMzYvZGlwdXRhZG9zLWFsZXJ0YW4tZGUtaW1wb3J0YWNpb24tZGUtbWVkaWNpbmFzLXNpbi1wYXNhci1wb3ItdmVyaWZpY2FjaW9uLWVuLXZlbmV6dWVsYS8iIHRpdGxlPSJEaXB1dGFkb3MgYWxlcnRhbiBkZSBpbXBvcnRhY2nDs24gZGUgbWVkaWNpbmFzIHNpbiBwYXNhciBwb3IgdmVyaWZpY2FjacOzbiBlbiBWZW5lenVlbGEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BTjwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4ODEzNi9kaXB1dGFkb3MtYWxlcnRhbi1kZS1pbXBvcnRhY2lvbi1kZS1tZWRpY2luYXMtc2luLXBhc2FyLXBvci12ZXJpZmljYWNpb24tZW4tdmVuZXp1ZWxhLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkRpcHV0YWRvcyBhbGVydGFuIGRlIGltcG9ydGFjacOzbiBkZSBtZWRpY2luYXMgc2luIHBhc2FyIHBvciB2ZXJpZmljYWNpw7NuIGVuIFZlbmV6dWVsYTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA5L0FsZXhhbmRlci1ZYcyBbsyDZXouanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4ODEyOC9kZWxlZ2FjaW9uLWRlLW1hZHVyby1lbi1jb25zZWpvLWRlLWRkLWhoLWRlLWxhLW9udS1yZWNoYXphLW51ZXZvLWluZm9ybWUtZGUtYmFjaGVsZXQvIiB0aXRsZT0iRGVsZWdhY2nDs24gZGUgTWFkdXJvIGVuIENvbnNlam8gZGUgREQuIEhILiBkZSBsYSBPTlUgcmVjaGF6YSBudWV2byBpbmZvcm1lIGRlIEJhY2hlbGV0IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QWxleGFuZGVyIFnDocOxZXo8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODgxMjgvZGVsZWdhY2lvbi1kZS1tYWR1cm8tZW4tY29uc2Vqby1kZS1kZC1oaC1kZS1sYS1vbnUtcmVjaGF6YS1udWV2by1pbmZvcm1lLWRlLWJhY2hlbGV0LyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkRlbGVnYWNpw7NuIGRlIE1hZHVybyBlbiBDb25zZWpvIGRlIERELiBISC4gZGUgbGEgT05VIHJlY2hhemEgbnVldm8gaW5mb3JtZSBkZSBCYWNoZWxldDwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE0LzAyL1NlbmlhdC5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4MTY5L3B3Yy12ZW5lenVlbGEtbGV5LXNvYnJlLWltcHVlc3RvLWEtbG9zLWdyYW5kZXMtcGF0cmltb25pb3MtZGViZS1tYW5lamFyc2UtY29uLWN1aWRhZG8vIiB0aXRsZT0iUHdDIFZlbmV6dWVsYTogIExleSBzb2JyZSBJbXB1ZXN0byBhIGxvcyBHcmFuZGVzIFBhdHJpbW9uaW9zIGRlYmUgbWFuZWphcnNlIGNvbiBjdWlkYWRvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+ZWNvbm9tw61hPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4MTY5L3B3Yy12ZW5lenVlbGEtbGV5LXNvYnJlLWltcHVlc3RvLWEtbG9zLWdyYW5kZXMtcGF0cmltb25pb3MtZGViZS1tYW5lamFyc2UtY29uLWN1aWRhZG8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+UHdDIFZlbmV6dWVsYTogIExleSBzb2JyZSBJbXB1ZXN0byBhIGxvcyBHcmFuZGVzIFBhdHJpbW9uaW9zIGRlYmUgbWFuZWphcnNlIGNvbiBjdWlkYWRvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTEvc2ViaW5faGVsaWNvaWRlLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODgwNzgvZm9yby1wZW5hbC1leGlnZS1xdWUtY29taXNpb24tZGUtbGEtb251LXRlbmdhLWFjY2Vzby1hLWNlbnRyb3MtZGUtcmVjbHVzaW9uLyIgdGl0bGU9IkZvcm8gUGVuYWwgZXhpZ2UgcXVlIGNvbWlzacOzbiBkZSBsYSBPTlUgdGVuZ2EgYWNjZXNvIGEgY2VudHJvcyBkZSByZWNsdXNpw7NuIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Rm9ybyBQZW5hbDwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4ODA3OC9mb3JvLXBlbmFsLWV4aWdlLXF1ZS1jb21pc2lvbi1kZS1sYS1vbnUtdGVuZ2EtYWNjZXNvLWEtY2VudHJvcy1kZS1yZWNsdXNpb24vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Rm9ybyBQZW5hbCBleGlnZSBxdWUgY29taXNpw7NuIGRlIGxhIE9OVSB0ZW5nYSBhY2Nlc28gYSBjZW50cm9zIGRlIHJlY2x1c2nDs248L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=
Post Views:
38
Enviar Comentarios