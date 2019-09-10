Elliott Abrams declaró que aprobación del TIAR no significa acción militar - Runrun

El representante especial del Departamento de Estado de Estados Unidos, Elliott Abrams declaró que la activación del Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR) que se someterá a votación esta semana en la Organización de Estados Americanos (OEA), no significa que existirá acción militar.
“Es volver a reunir el órgano de consulta de los Estados miembros para conversar sobre qué pasos tomar. Es equivocado pensar, algunas personas lo hacen, que esto es acción militar, esto es la invasión”, indicó Abrams en una entrevista al diario Voz de América.
“El presidente ha dicho todas las opciones están sobre la mesa, siempre están. No me sorprende que el presidente diga eso. Nuestra política ahora es presión económica, financiera, diplomática y política al régimen. Eso es lo que estamos haciendo”, agregó.
El representante especial para Venezuela en el Departamento de Estado, dio por cierto que el mensaje de Iván Márquez, jefe guerrillero de las FARC, fue grabado en Venezuela, donde también operaría el Ejército de Liberación Nacional (ELN), según inteligencia de EEUU. “Si hay ataques a través de la frontera, Colombia va a reaccionar. Obviamente, apoyaremos totalmente a Colombia”, señaló.
Abrams también resaltó el posible impacto regional de este aumento de tensión. “La comunidad internacional debería estar muy preocupada por este peligroso apoyo (de Maduro) a los narcoterroristas”.
Reiteró su apoyo al presidente encargado, Juan Guaidó y destacó que la oposición se encuentra unida detrás de su cargo.
“Hace varios días los partidos más pequeños en la coalición opositora, que bajo su acuerdo tienen derecho a nombrar el próximo presidente de la Asamblea Nacional, dicen que no quieren hacer eso. Respaldan a Guaidó. El nivel de unidad es muy grande y él es claramente el líder de la oposición”, puntualizó.
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