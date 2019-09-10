El Mañanero de hoy #10Sept: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

MICHELLE BACHELET, ALTA COMISIONADA de la ONU actualizó su informe anual para los Derechos Humanos, en Ginebra, a solicitud de la resolución del Consejo de DDHH de las Naciones Unidas sobre “la situación de los derechos humanos en Venezuela”. En este, publicó una serie de irregularidades que se siguen cometiendo en el país y que su juicio el Gobierno de Maduro no ha hecho nada para remediarlas.
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Las 12 irregularidades sobre Venezuela que siguen preocupando a Michelle Bachelet
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“Colombia está preparando el terreno para la incursión en Venezuela. Son tan bárbaros y tan predecibles que ya sabíamos que venían con los falsos positivos”, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información #9Sept.
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