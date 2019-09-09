Temblor de magnitud 5,3 en Sucre se sintió en Caracas - Runrun

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LA TARDE DE ESTE LUNES, SE REGISTRÓ un sismo de magnitud 5.3 en la escala de Richter.
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), precisó que el movimiento sísmico se registró a 21 kilómetros del suroeste de Araya, en el estado Sucre, con una profundidad de 5.9 kilómetros.
Usuarios de las redes sociales reportaron que el sismo se sintió en algunas zonas de Caracas, Nueva Esparta y Miranda.
#Sismo:2019/09/09 14:05 (HLV), Mag. 5.3 Mw, a 21 Km al suroeste de Araya (10.504 N,64.427 W), prof. 5,9 km
— Funvisis (@FUNVISIS) September 9, 2019
#Sismo:2019/09/09 14:05 (HLV), Mag. 5.3 Mw, a 21 Km al suroeste de Araya (10.504 N,64.427 W), prof. 5,9 km. Conoce más de este evento visitando: https://t.co/fM5AKMeHyK pic.twitter.com/dafOnCAAT1
— Funvisis (@FUNVISIS) September 9, 2019
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