Temblor de magnitud 5,3 en Sucre se sintió en Caracas - Runrun

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Temblor de magnitud 5,3 en Sucre se sintió en Caracas

Redacción Runrun.es9 septiembre, 20191min1

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LA TARDE DE ESTE LUNES, SE REGISTRÓ un sismo de magnitud 5.3 en la escala de Richter.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), precisó que el movimiento sísmico se registró a 21 kilómetros del suroeste de Araya, en el estado Sucre, con una profundidad de 5.9 kilómetros.

Usuarios de las redes sociales reportaron que el sismo se sintió en algunas zonas de CaracasNueva Esparta y Miranda.

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