El Mañanero de hoy #9Sept: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #9Sept: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es8 septiembre, 20194min1

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EL DIRECTOR PARA EL HEMISFERIO OCCIDENTAL del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Mauricio Claver-Carone, dijo que el “bloqueo completo” que Washington aplicó al gobierno de Nicolás Maduro a principios de agosto pasada es “una medida más” de un amplio repertorio de sanciones que, según advirtió, vendrán próximamente.  

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“Quien usurpa Miraflores no puede pasar a la historia nacional de otra manera sino así: el hambreador que se dedicó a imponer un modelo de violencia, muerte y hambre para acabar con el poder adquisitivo, la calidad de vida y el futuro de la clase obrera venezolana”, Henrique Capriles, excandidato presidencial y exgobernador de Miranda #8Sept.

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