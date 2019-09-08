Murió el cantante Camilo Sesto a los 72 años - Runrun

Camilo Sesto, cantautor español célebre en los años 70 y 80, falleció, informaron allegados. Tenía 72 años.
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