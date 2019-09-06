Las noticias económicas más importantes de hoy #6Sep - Runrun

AN: La inflación casi se duplicó hasta alcanzar 65,2% en agosto
La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional informó que la inflación en el mes de agosto fue de 65,2%, cifra que es casi el doble de la de julio (33,8%). El diputado Ángel Alvarado señaló que ese indicador muestra que Venezuela sigue en “hiperinflación”. Explicó que los datos mostraron que la inflación acumulada ya se ubica en 2.674,1% y la interanual es de 135.379,8%. Banca y Negocios
Desequilibrios macroecónomicos de Venezuela deben resolverse para que el tipo de cambio se mantenga
El economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, explicó que el tipo de cambio en una economía como la de Venezuela no parará de subir hasta que no se resuelvan los desequilibrios macroeconómicos. Descifrado
Ivanka Trump anuncia que EEUU destinará $120 millones para atender la migración en Cúcuta
Ivanka Trump, hija y asesora del presidente estadounidense Donald Trump, sostuvo una reunión con Julio Borges, canciller de Venezuela designado por Juan Guaidó, otros líderes de oposición y un grupo de mujeres inmigrantes venezolanos en la región, donde anunció que destinará 120 millones para atender a la población. RunRun.es
Salario mínimo se devalúa a $1,70 al cambio oficial y Maduro pretende reforzar control de precios
Al tipo de cambio oficial, por ahora más elevado que el paralelo, el salario mínimo se devaluó a 1,70 dólares mensuales y, si se le suma el cesta ticket obligatorio, pasó a 2,75 dólares, y la respuesta de Nicolás Maduro es reforzar el control de precios, con el anuncio de que ahora el sistema de «precios acordados» será retomado y aplicado de forma permanente. Banca y Negocios
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