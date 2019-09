A propósito del Esequibo... Estos Runrunes - Runrun

EL 5 DE SEPTIEMBRE NICOLÁS MADURO solicitó al Ministerio Público investigar al presidente encargado, Juan Guaidó, por su supuesta intención de abandonar el reclamo territorial de Venezuela por el Esequibo, una región que se disputa con Guyana desde el siglo XIX.

“El presidente Nicolás Maduro ha solicitado al Ministerio Público la apertura de una investigación exhaustiva de todos los delitos que aquí se están cometiendo”, informó la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, en rueda de prensa donde compartió un audio en el que se escucha a dos opositores —que el gobierno identificó como Vanessa Neumann y Manuel Avendaño— decir que si la oposición dejaba de reclamar el Esequibo lograría mayor apoyo del Reino Unido.

Para Rodríguez, “es muy evidente” que Guaidó “es un proyecto planificado por el gobierno de los Estados Unidos” con el fin de “cometer delitos”. De esta manera, aseguró que la intención de Guaidó sería “cambiar la posición de Venezuela” con el objeto de “entregar el Esequibo” a “la Exxon Mobil y otras empresas trasnacionales” y “el Esequibo es venezolano”.

Guaidó, por su parte, se defendió de la acusación al declarar: “Ellos [el gobierno] sí son unos traidores y unos vende patria. Amparan a narcoterroristas en suelo sagrado nacional (…) Si pudiéramos recuperar el 10% o 20% de lo que se robaron, no haría ni falta pedir plata prestada (…) Maduro es el responsable político de la perdida de casi 20.000 millones de dólares, y, además, haber tenido facilitación de pago a una empresa que no termino obras en Venezuela”.

El dirigente Julio Borges también salió en defensa de Guaidó y afirmó que el gobierno de Maduro entregó a Cuba la región del Esequibo a cambio de apoyo político.

“Quienes entregaron el Esequibo (región que está en litigio con Guyana desde el siglo XIX) fueron ustedes a cambio de apoyo político para el proyecto dictatorial y desestabilizar de la región que han instalado (sic)”, afirmó Borges en su cuenta de Twitter.

La región del Esequibo está bajo mediación de la ONU desde la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966, pero la disputa territorial se agudizó en los últimos años tras el descubrimiento por parte de Exxon Mobil de yacimientos de petróleo en aguas en la zona.

En sus Runrunes, el periodista Nelson Bocaranda denunció en varias oportunidades la pretensión del gobierno de entregar el Esequibo a cambio del apoyo del Caricom a su candidatura al Consejo de Seguridad de la ONU.

Me explicaba el experto diplomático y ex representante de Venezuela en las negociaciones territoriales con Guyana, Emilio Figueredo, cómo este decreto no estuvo bien preparado y podría tener un repique de Colombia exigiéndonos a nosotros lo que ahora exigimos a Guyana. Una zona en reclamación no te da derecho a intervenirla. Recordé que el interés político de Hugo Chávez privó sobre cualquier otra consideración ya que hasta planes hizo de mudarse a Nueva York, de lograr el puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU, mientras duraran las sesiones y tener mucha más presencia mediática.

***

5- El punto de inflexión llegó el 21 de febrero de 2004 cuando Chávez declaró que no se oponía al desarrollo de proyectos en el territorio Esequibo. “Me he comprometido con el presidente Bharrat Jagdeo a que el gobierno venezolano no va a oponerse a ningún proyecto en la región que vaya en beneficio de sus habitantes, en beneficio directo”, dijo. Estas declaraciones de Chávez abrían el camino para que empresas mineras y petroleras transnacionales -ExxonMobil y China Petroleum entre ellas- acudieran a las convocatorias de Georgetown para realizar prospección y posterior explotación de los recursos de la zona en reclamación, un territorio rico en oro, bauxita, diamantes y maderas, además de yacimientos petroleros, gasíferos e incluso uranio.

3- Las declaraciones contradecían el discurso original de Chávez, quien el 3 de octubre de 1999 en el programa “Aló, Presidente” afirmó:“No vamos a dejar dormir esa reivindicación. Seguiremos reclamando y exigiendo nuestros derechos, como se lo he dicho a las autoridades de Guyana cada vez que he podido y ahora reiteramos”.

***

Extracto de una información inteligente: “Es definitivo, el caso del Esequibo desborda las capacidades de los jerarcas del régimen. Como ocurre en casos similares en todos los demás países del mundo, este tema del Esequibo es el típico caso que debe ser asumido sin la visión de un solo partido, mucho menos con la sola visión que se pueda tener desde el gobierno de turno. Es el típico problema de Estado. El caso Guyana en su totalidad tiene que ver con Georgetown, pero también- y mucho- con Brasilia, con Londres, con el Caricom, con Pekín, con la OPEP, con la OEA, con el Grupo de Los No Alineados y ahora con un especial interés en el novedoso eje Washington-La Habana. Un asunto de territorialidad, pero también con alta carga histórica, una búsqueda de hegemonías regionales y un componente energético. Es un asunto tanto territorial como de delimitación de aguan marinas, así la interesada observación para reactivar controversias y aclaratorias en otras latitudes. Y quienes están en funciones de gobierno, simplemente, ni muestran ni tienen capacidades para hilvanar tal complejidad. Si se sigue con la actual posición los venezolanos tienen altas probabilidades de perder por errores, por omisiones, su zona del Esequibo. Además, quienes vemos desde fuera el problema -y mire que sobre ello se conversa bastante a nivel de cancillerías- comprobamos, además, que quienes más y mejor dominan el tema no necesariamente militan en los afectos del presidente Maduro, ni mucho menos están en la Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes, recientemente creada. El Estado venezolano como tal no está por concepto alguno representado en dicha comisión. Los venezolanos no se merecen el desempeño que estamos observando respeto al Esequibo, cuando lo están enmarcando interesadamente dentro de una agenda electoral de corto plazo”.

¡GUYANA ES! | Runrunes del 28/7/2015

Solo falta que Maduro le achaque la responsabilidad de la bomba atómica sobre Hiroshima ya que no se atreven a culpabilizar mas allá de la “diplomacia del micrófono” a los Estados Unidos, país que “engendró a la diabólica Exxon Mobil”, o al expresidente Bharrat Jagdeo quien fue quien otorgó esas concesiones en el Esequibo y de quien temen vaya a contar sus conversaciones (¿grabadas?) con Hugo Chávez a quien llamó “benefactor y amigo de Guyana” en sus dos visitas de 2004 y 2010. Más allá, la embajada venezolana en Georgetown dedicó a la celebración de esas visitas una exhibición donde desde la ex canciller hasta varios ministros guyaneses celebraron la “conchupancia roja” con su país. Hoy, las palabras de Chávez, permitiendo las concesiones y exploraciones en la zona en reclamación circulan profusamente dentro de la campaña en la que nos acusan de enemigos de su desarrollo y con pretensiones imperiales de quitarles el 74% de su territorio. Tarde piaste pajarito podrían decir. Lo cierto es que para recuperar ese territorio nuestro, reclamado en justicia y con fortaleza jurídica por el entonces canciller del presidente Rómulo Betancourt, Marcos Falcón Briceño, y por el presidente Raúl Leoni en el siguiente período, debe el régimen de Maduro conciliar con todo el país y dejar los discursos ofensivos utilizados de modo electoral y no como Estado para así unirnos sin distingos en lo que habrá de ser un arduo y difícil, sino imposible, camino a negociar frente a frente con los guyaneses. Dejar de lado las pretensiones guerreristas de los mercaderes de armas y de tanto buchipluma “anti imperialista” de pacotilla. Las discrepancias en el gobierno no pueden seguirse viendo. Los errores y galimatías entre los militares -en Fuerte Tiuna y en Cancillería- y los civiles no deben seguir aflorando pues hacen daño a la causa. Celebremos que a pesar de esa diatriba pública hay intenciones, desde el alto gobierno, de llamar a los expertos que precisamente por no ser improvisados -algo repetitivo en estos 16 años rojos- pueden ayudar a conformar un buen cargamento de argumentos nacionales e internacionales. Sería imperativo insistir en el Acuerdo de Ginebra pues aún no se han agotado los canales de intermediación y acercamiento entre las partes. La misma Carta de la ONU en su artículo 33 habla de “la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección”.

Ayer leí en el diario Guyana Times la posición de la jurisconsulta venezolana Elsie Rosales, muy oída en la cancillería, en la que dice que Venezuela no temería ir a la Corte Internacional de Justicia así como la del abogado Eduardo Trujillo Ariza en la que afirma que esa CIJ podría interpretar lo firmado en el Acuerdo de Ginebra. Rosales, según el diario, aboga por “el establecimiento de un comité de expertos que ayuden a Venezuela y la formación de un movimiento de apoyo con sus principales aliados, particularmente Brasil”. Lamento decirle que Brasil tiene profundos intereses en la zona en reclamación, con concesiones, exploraciones, carreteras, central hidroeléctrica y descubrimientos que pasan por varios minerales desde la bauxita al oro. Sus garimpeiros disfrutan de esas tierras. Ni siquiera en Mercosur, a cuya reunión fue a Brasilia el presidente guyanés David Granger, ni la Rousseff ni sus ministro fueron frontales con Guyana. El Esequibo se le hace esquivo a Brasil. Tibio y evasivo el gigante del continente piensa -con la razón- en sus negocios guyaneses. Ya no están Lula ni Chávez para pensar con el corazón aunque influenciados por los verdes billetes y no precisamente del color de su bandera. Brasil domina en el Esequibo y eso hay que tenerlo muy claro, mientras seguimos comprándoles alimentos y medicinas con claros sobreprecios al dólar 6.30.

Venezuela tiene perdido el apoyo de la CELAC, el de Caricom y el que más peso tendrá en un futuro cercano: el Movimiento de los No Alineados. Este MNOAL tenía previsto celebrar su Cumbre este año en Margarita. Ya aquí – en www.runrun.es – el pasado 19 de febrero la anunciamos alertando que en medio de esta crisis económica íbamos a gastar más de $ 150 millones en ella. Ahora la cambiaron para febrero de 2016. Lo grave para nosotros será que allí se conforme el mayor y más solidario apoyo a “la pobre y apetecida Guyana”. Ya la cancillería ha hecho sus pesquisas y “por allí fumea”. Antes, tras las sanciones impuestas por Obama (por cierto que no las quitaron sino mas bien las instrumentaron) pensaron que ese cónclave global sería para apoyar a Venezuela contra el imperio gringo y demás enemigos mundiales. Como bien dice el refrán:” al circo rojo le crecieron los enanos”. No pegan una. Peor cada día que pasa…