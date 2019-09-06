El Mañanero de hoy #6Sept: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #6Sept: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es5 septiembre, 20194min2

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mañanero vespertino La cita

“El pueblo esta contigo pero acciona ya, las rodillas no aguantan más, estamos comiendo 1 día sí y 1 día no, restéate con el pueblo. El gabinete no sirve ninguno, cámbialos, la lealtad tiene que ser recíproca”, Walter Martínez, periodistay conductor del programa Dossier, a Nicolás Maduro #5Sept.

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