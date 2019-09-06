El Mañanero de hoy #6Sept: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

DELCY RODRÍGUEZ, DENUNCIÓ ESTE JUEVES que el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó estaría liderando una “organización criminal” con planes de entregar el Esequibo a transnacionales petroleras.
Comisión de la AN rechazó concesiones petroleras en el Esequibo
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Joanna Hausmann, Ricardo O’Farril y “Lady Tacos” se caen a tequilazos por la causa venezolana
En 13 puntos: así resumimos lo que dijo Maduro en la cadena del #5Sept
Delcy Rodríguez acusó a Juan Guaidó de liderar una “organización criminal”
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“El pueblo esta contigo pero acciona ya, las rodillas no aguantan más, estamos comiendo 1 día sí y 1 día no, restéate con el pueblo. El gabinete no sirve ninguno, cámbialos, la lealtad tiene que ser recíproca”, Walter Martínez, periodistay conductor del programa Dossier, a Nicolás Maduro #5Sept.
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