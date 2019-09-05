Ivanka Trump anuncia que EEUU destinará $120 millones para atender la migración en Cúcuta - Runrun

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Ivanka Trump anuncia que EEUU destinará $120 millones para atender la migración en Cúcuta

Tal Cual Digital5 septiembre, 20192min1

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COMO PARTE DE UNA GIRA POR COLOMBIA, Ivanka Trump, hija y asesora del presidente estadounidense Donald Trump, sostuvo una reunión con Julio Borges, canciller de Venezuela designado por Juan Guaidó, otros líderes de oposición y un grupo de mujeres inmigrantes venezolanos en la región, donde anunció que destinará 120 millones para atender a la población.

Ivanka Trump visitó la Casa de la Mujer, refugio para migrantes auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), acompañada por el vicesecretario de Estado norteamericano, John Sullivan, el director de la USAID, Mark Green, y el encargado de Negocios para la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, James Story.

En el encuentro también participaron las diputadas Gaby Arellano y Karim Vera, además de la gobernadora del estado Táchira, Leidy Gómez.

Borges agradeció a los visitantes estadounidenses por el apoyo que ha brindado Estados Unidos a la causa opositora y la atención de migrantes. Sin embargo, advirtió que la migración empeorará mientras Nicolás Maduro permanezca en el poder.

En este sentido, destacó que es necesario destinar una mayor cantidad de recursos para atender la crisis migratoria, especialmente en Colombia.

La hija del mandatario estadounidense continuará su gira por Latinoamérica en Paraguay.

 

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