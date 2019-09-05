Gobierno interino será asesorado por Sullivan & Cromwell LLP para reestructurar deuda externa - Runrun

EL GOBIERNO INTERINO PRESIDIDO POR JUAN GUAIDÓ, informó este miércoles cuatro de agosto, que la firma de abogados estadounidense Sullivan & Cromwell LLP será el principal asesor para reestructurar la deuda externa venezolana, según indica un comunicado de la Procuraduría Especial.
La firma ofreció “un ajuste al costo legal inicial en reconocimiento de la necesidad del gobierno interino” de encarar la crisis humanitaria en Venezuela, dijo la oficina de Guaidó en un comunicado publicado en Twitter.
La misiva indica que Sergio Galvis, director de prácticas de finanzas soberanas y latinoamericanas del bufete estadounidense y Jim Bromley, codirector del Grupo de reestructuración de la firma, liderarán el equipo de negociación.
Finalmente señalan que Sullivan & Cromwell LLP se suma a contribuir con el gobierno interino de Venezuela en busca de un solución ordenada y consensuada de todos los reclamos comerciales heredados de los “regímenes anteriores”.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDkvT3JsYW5kby12aWVyYS1CbGFuY28ucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NzgxMy9lbWJhamFkb3Jlcy1kZS1ndWFpZG8tZW50cmVnYW4tZGVudW5jaWEtYW50ZS1sYS1jcGkvIiB0aXRsZT0iRW1iYWphZG9yZXMgZGUgR3VhaWTDsyBlbnRyZWdhbiBkZW51bmNpYSBhbnRlIGxhIENQSSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFOPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg3ODEzL2VtYmFqYWRvcmVzLWRlLWd1YWlkby1lbnRyZWdhbi1kZW51bmNpYS1hbnRlLWxhLWNwaS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5FbWJhamFkb3JlcyBkZSBHdWFpZMOzIGVudHJlZ2FuIGRlbnVuY2lhIGFudGUgbGEgQ1BJPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDkvYW4uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4Nzc1NS9ndWFpZG8tc29icmUtbGFzLWZhcmMtZWwtdGllbXBvLWp1ZWdhLWVuLWNvbnRyYS1kZS1sYS1zb2JlcmFuaWEteS1kZS1sYS1lc3RhYmlsaWRhZC1kZS1sYS1yZWdpb24vIiB0aXRsZT0iR3VhaWTDsyBzb2JyZSBsYXMgRkFSQzog4oCcRWwgdGllbXBvIGp1ZWdhIGVuIGNvbnRyYSBkZSBsYSBzb2JlcmFuw61hIHkgZGUgbGEgZXN0YWJpbGlkYWQgZGUgbGEgcmVnacOzbuKAnSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFzYW1ibGVhIE5hY2lvbmFsPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg3NzU1L2d1YWlkby1zb2JyZS1sYXMtZmFyYy1lbC10aWVtcG8tanVlZ2EtZW4tY29udHJhLWRlLWxhLXNvYmVyYW5pYS15LWRlLWxhLWVzdGFiaWxpZGFkLWRlLWxhLXJlZ2lvbi8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5HdWFpZMOzIHNvYnJlIGxhcyBGQVJDOiDigJxFbCB0aWVtcG8ganVlZ2EgZW4gY29udHJhIGRlIGxhIHNvYmVyYW7DrWEgeSBkZSBsYSBlc3RhYmlsaWRhZCBkZSBsYSByZWdpw7Nu4oCdPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDgvanVhbi1ndWFpZG8uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3RvcC01LzM4NzczNy9ndWFpZG8tYW4tYnVzY2FyYS1hbGlhZG9zLXBhcmEtZW5mcmVudGFyLWFtZW5hemEtZGUtZ3J1cG9zLXBhcmFtaWxpdGFyZXMtZW4tdmVuZXp1ZWxhLyIgdGl0bGU9Ikd1YWlkw7M6IEFOIGJ1c2NhcsOhIGFsaWFkb3MgcGFyYSBlbmZyZW50YXIgYW1lbmF6YSBkZSBncnVwb3MgcGFyYW1pbGl0YXJlcyBlbiBWZW5lenVlbGEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5mYXJjPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvdG9wLTUvMzg3NzM3L2d1YWlkby1hbi1idXNjYXJhLWFsaWFkb3MtcGFyYS1lbmZyZW50YXItYW1lbmF6YS1kZS1ncnVwb3MtcGFyYW1pbGl0YXJlcy1lbi12ZW5lenVlbGEvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+R3VhaWTDszogQU4gYnVzY2Fyw6EgYWxpYWRvcyBwYXJhIGVuZnJlbnRhciBhbWVuYXphIGRlIGdydXBvcyBwYXJhbWlsaXRhcmVzIGVuIFZlbmV6dWVsYTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA5L0JhbmRlcmFWemxhLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM4NzcwMy9jb2xvbWJpYS1kZXNudWRhLWEtdmVuZXp1ZWxhLXBvci1hc2RydWJhbC1hZ3VpYXIvIiB0aXRsZT0iQ29sb21iaWEgZGVzbnVkYSBhIFZlbmV6dWVsYSwgcG9yIEFzZHLDumJhbCBBZ3VpYXIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5jb211bmlkYWQgaW50ZXJuYWNpb25hbDwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzg3NzAzL2NvbG9tYmlhLWRlc251ZGEtYS12ZW5lenVlbGEtcG9yLWFzZHJ1YmFsLWFndWlhci8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Db2xvbWJpYSBkZXNudWRhIGEgVmVuZXp1ZWxhLCBwb3IgQXNkcsO6YmFsIEFndWlhcjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzAzL1NvY2lhbGlzbW9fNzAweDQzMC1lMTU1OTY3NDg4MTM1My5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zODc2ODkvZWwtc29jaWFsaXNtby1xdWUtYWNlY2hhLXBvci12aWN0b3ItbWFsZG9uYWRvLyIgdGl0bGU9IkVsIHNvY2lhbGlzbW8gcXVlIGFjZWNoYSwgcG9yIFbDrWN0b3IgTWFsZG9uYWRvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Y2xhcDwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzg3Njg5L2VsLXNvY2lhbGlzbW8tcXVlLWFjZWNoYS1wb3ItdmljdG9yLW1hbGRvbmFkby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5FbCBzb2NpYWxpc21vIHF1ZSBhY2VjaGEsIHBvciBWw61jdG9yIE1hbGRvbmFkbzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==
Post Views:
1
Enviar Comentarios