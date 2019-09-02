Unión Europea y ONU: Crisis de Venezuela necesita más recursos - Runrun

LA ALTA REPRESENTANTE PARA Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini y el Alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Filippo Grandi coincidieron en que la gravedad de la crisis en Venezuela requiere de más recursos con fines humanitarios.
Mediante una conversación telefónica, Mogherini y Grandi hablaron sobre la situación de Venezuela y el impacto del flujo migratorio, según una declaración emitida por la Representación de la Unión Europea ante la ONU en Ginebra.
Mogherini expresó al representante de la ONU su preocupación por la situación humanitaria tanto dentro de Venezuela como la que afecta a los migrantes y refugiados.
La UE ha destinado hasta el momento 127 millones de euros para apoyar programas tanto en Venezuela, como en los países vecinos receptores de migrantes.
Mogherini y Grandi acordaron que continuarán en contacto en relación a la crisis en Venezuela.
*Con información de Efe
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDkvQ2FuYXN0YUJhzIFzaWNhLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODc2OTEvY2VuZGFzLXNlLXJlcXVpZXJlbi0zMDAtZG9sYXJlcy1tZW5zdWFsZXMtcGFyYS1jb21wcmFyLWFsaW1lbnRvcy8iIHRpdGxlPSJDZW5kYXM6IFNlIHJlcXVpZXJlbiAzMDAgZMOzbGFyZXMgbWVuc3VhbGVzIHBhcmEgY29tcHJhciBhbGltZW50b3MiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5DYW5hc3RhIELDoXNpY2E8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODc2OTEvY2VuZGFzLXNlLXJlcXVpZXJlbi0zMDAtZG9sYXJlcy1tZW5zdWFsZXMtcGFyYS1jb21wcmFyLWFsaW1lbnRvcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5DZW5kYXM6IFNlIHJlcXVpZXJlbiAzMDAgZMOzbGFyZXMgbWVuc3VhbGVzIHBhcmEgY29tcHJhciBhbGltZW50b3M8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wOS9zdGFsaW5nb256YWxlei5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg3NjkyL3N0YWxpbi1nb256YWxlei1zb2JyZS1uZWdvY2lhY2lvbmVzLW5vc290cm9zLWRlamFtb3MtdW5hLXByb3B1ZXN0YS1lbi1sYS1tZXNhLyIgdGl0bGU9IlN0YWxpbiBHb256w6FsZXogc29icmUgbmVnb2NpYWNpb25lczogTm9zb3Ryb3MgZGVqYW1vcyB1bmEgcHJvcHVlc3RhIGVuIGxhIG1lc2EiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Bc2FtYmxlYSBOYWNpb25hbDwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NzY5Mi9zdGFsaW4tZ29uemFsZXotc29icmUtbmVnb2NpYWNpb25lcy1ub3NvdHJvcy1kZWphbW9zLXVuYS1wcm9wdWVzdGEtZW4tbGEtbWVzYS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5TdGFsaW4gR29uesOhbGV6IHNvYnJlIG5lZ29jaWFjaW9uZXM6IE5vc290cm9zIGRlamFtb3MgdW5hIHByb3B1ZXN0YSBlbiBsYSBtZXNhPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDkvTWFlc3Ryb3MucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzg3Njg1L3F1aWVuZXMtc2VyYW4tbG9zLW1hZXN0cm9zLXBvci1jYXJvbGluYS1qYWltZXMtYnJhbmdlci8iIHRpdGxlPSLCv1F1acOpbmVzIHNlcsOhbiBsb3MgbWFlc3Ryb3M/IFBvciBDYXJvbGluYSBKYWltZXMgQnJhbmdlciIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkVkdWNhY2nDs248L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM4NzY4NS9xdWllbmVzLXNlcmFuLWxvcy1tYWVzdHJvcy1wb3ItY2Fyb2xpbmEtamFpbWVzLWJyYW5nZXIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+wr9RdWnDqW5lcyBzZXLDoW4gbG9zIG1hZXN0cm9zPyBQb3IgQ2Fyb2xpbmEgSmFpbWVzIEJyYW5nZXI8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNy9zaW1vbm92aXMuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NzY3NS9zaW1vbm92aXMtYW51bmNpYS1hY2Npb25lcy1jb24tYWxpYWRvcy1pbnRlcm5hY2lvbmFsZXMtcGFyYS1yZWR1Y2lyLWdydXBvcy1jcmltaW5hbGVzLyIgdGl0bGU9IlNpbW9ub3ZpcyBhbnVuY2lhIGFjY2lvbmVzIGNvbiBhbGlhZG9zIGludGVybmFjaW9uYWxlcyBwYXJhIHJlZHVjaXIgZ3J1cG9zIGNyaW1pbmFsZXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5DcmlzaXM8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODc2NzUvc2ltb25vdmlzLWFudW5jaWEtYWNjaW9uZXMtY29uLWFsaWFkb3MtaW50ZXJuYWNpb25hbGVzLXBhcmEtcmVkdWNpci1ncnVwb3MtY3JpbWluYWxlcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5TaW1vbm92aXMgYW51bmNpYSBhY2Npb25lcyBjb24gYWxpYWRvcyBpbnRlcm5hY2lvbmFsZXMgcGFyYSByZWR1Y2lyIGdydXBvcyBjcmltaW5hbGVzPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDkvR3VsZnN0cmVhbV9HLTQwMC0xLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODc2NzAvb3NjYXItZmFyaWEtZWwtZW1wcmVzYXJpby12aW5jdWxhZG8tYWwtY2hhdmlzbW8tcXVlLWNvbXByby11bi1hdmlvbi1kZS1qZWZmcmV5LWVwc3RlaW4vIiB0aXRsZT0iT3NjYXIgRmFyw61hLCBlbCBlbXByZXNhcmlvIHZpbmN1bGFkbyBhbCBjaGF2aXNtbyBxdWUgY29tcHLDsyB1biBhdmnDs24gZGUgSmVmZnJleSBFcHN0ZWluIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+SmVmZnJleSBFcHN0ZWluPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg3NjcwL29zY2FyLWZhcmlhLWVsLWVtcHJlc2FyaW8tdmluY3VsYWRvLWFsLWNoYXZpc21vLXF1ZS1jb21wcm8tdW4tYXZpb24tZGUtamVmZnJleS1lcHN0ZWluLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPk9zY2FyIEZhcsOtYSwgZWwgZW1wcmVzYXJpbyB2aW5jdWxhZG8gYWwgY2hhdmlzbW8gcXVlIGNvbXByw7MgdW4gYXZpw7NuIGRlIEplZmZyZXkgRXBzdGVpbjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==