El Mañanero de hoy #2Sept: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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Tribunal ordena arrestar a dos personas implicadas en supuesto plan terrorista
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“Nicolás Maduro hace lo mismo que los talibanes con Al Qaeda: proteger y auspiciar terroristas”, presidente Iván Duque #1Sept.
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