Simonovis anuncia acciones con aliados internacionales para reducir grupos criminales - Runrun

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Simonovis anuncia acciones con aliados internacionales para reducir grupos criminales

El Pitazo1 septiembre, 20192min1

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El comisionado especial para la Seguridad e Inteligencia, Iván Simonovis, informó que el gobierno de Juan Guaidó planifica acciones con los aliados internacionales para “identificar, ubicar y reducir” a los grupos criminales que operan en el territorio nacional.

Las declaraciones fueron difundidas mediante un video publicado en su Twitter, donde también se refirió al anuncio por parte del disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Iván Márquez,de retomarla lucha armada.

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