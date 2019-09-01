Simonovis anuncia acciones con aliados internacionales para reducir grupos criminales - Runrun

El comisionado especial para la Seguridad e Inteligencia, Iván Simonovis, informó que el gobierno de Juan Guaidó planifica acciones con los aliados internacionales para “identificar, ubicar y reducir” a los grupos criminales que operan en el territorio nacional.
Las declaraciones fueron difundidas mediante un video publicado en su Twitter, donde también se refirió al anuncio por parte del disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Iván Márquez,de retomarla lucha armada.
1/2 El apoyo a grupos terroristas, al narcotráfico, al lavado de dinero y demás actividades del crimen organizado internacional, hacen que la dictadura venezolana sea un peligro para la región y el mundo pic.twitter.com/bm4KDbupuu
— Iván Simonovis (@Simonovis) 1 de septiembre de 2019
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