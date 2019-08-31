Rodríguez responsabilizó a Colombia de "preparar" acciones terroristas contra Venezuela - Runrun

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Rodríguez responsabilizó a Colombia de “preparar” acciones terroristas contra Venezuela

Redacción Runrun.es31 agosto, 20191min1

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JORGE RODRÍGUEZ, ministro de Nicolás Maduro responsabilizó este sábado nuevamente al gobierno de Colombia de “amenazar” la tranquilidad de Venezuela.

“Venimos a presentar hechos muy graves que afortunadamente pudieron ser prevenidos. Es lamentable la posición del gobierno de Colombia, que ha convertido a la política de ese país en una amenaza a la tranquilidad de Venezuela”.

“Cuántos muertos necesitas, Julio Borges, cuántos, Cliver Alcalá Cordones, cobarde. Cuántos inocentes muertos buscaban, Iván Duque. Pensaban volar el Palacio de Justicia, situado en el centro de la ciudad de Caracas”, cuestionó Rodríguez. 

El ministro del régimen de Maduro presentó un video en el que aparece un ciudadano de nombre Luis Ricardo Gómez Peñaranda, quien según Rodríguez aceptó colaborar con los órganos de jurisdicción penal en Venezuela, revelando en que consistía el supuesto plan “dirigido” desde Colombia.

 

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