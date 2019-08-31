Juan Guaidó recorre el Mercado Libre de Maracay - Runrun

EL PRESIDENTE ENCARGADO de Venezuela se encuentra en Maracay estado Aragua. En horas de la mañana de este sábado realizó un recorrido por el Mercado Libre de Maracay.
Guaidó, junto al segundo vicepresidente del parlamento, Stalin González y la sociedad civil caminaron por varios minutos para llevar el mensaje de la Operación Libertad.
Juan Guaidó tiene previsto asistir este sábado a un acto de la Maquinaria Electoral de Acción Democrática, Maelecad, a celebrarse en el Colegio de Médicos del estado Aragua, ubicado en el municipio Mario Briceño Iragorri.
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— Juan Guaidó (@jguaido) August 31, 2019
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