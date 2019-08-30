Liberaron a los trabajadores de Alimentos Polar detenidos en Sucre - Runrun

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Liberaron a los trabajadores de Alimentos Polar detenidos en Sucre

Redacción Runrun.es30 agosto, 20192min1

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LOS CUATRO TRABAJADORES de Alimentos Polar de la planta Marigüitar, estado Sucre, que fueron detenidos arbitrariamente el miércoles, quedaron en libertad este vienes luego de la audiencia de presentación, informó la empresa por Twitter.

 

Funcionarios de la Policía Municipal detuvieron a los empleados el miércoles en horas de la tarde. Jormary Rodríguez, abogada de la empresa, indicó que los agentes ingresaron al lugar por la fuerza.

“Se llevaron detenidos al gerente de la planta y a un grupo de compañeros. Violaron el debido proceso y su derecho a la defensa”, indicó Rodríguez en una nota de prensa.

La abogado señaló que los trabajadores de Alimentos Polar no cometieron ningún delito que justificara la detención, con la que se violó el debido proceso y su derecho a la defensa.

 

Puede leer también: Alimentos Polar rechaza la detención arbitraria de cuatro de sus trabajadores

 

*Con información de Nota de Prensa

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