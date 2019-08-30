El Mañanero de hoy #30Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #30Ago: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es29 agosto, 20194min662

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UN ESTUDIO COMPARATIVO DE BRASIL, Colombia, El Salvador, México y Venezuela realizado por el Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina arrojó que más de un cuarto de los homicidios ocurridos en 2017 en Venezuela se produjeron debido a la intervención de los agentes de seguridad del Estado.

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“La paz de Colombia depende de la liberación de Venezuela. Guerra avisada no mata soldado, y esto lo hemos denunciado desde hace años”, María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela #29Ago.

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