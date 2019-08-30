El Mañanero de hoy #30Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

UN ESTUDIO COMPARATIVO DE BRASIL, Colombia, El Salvador, México y Venezuela realizado por el Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina arrojó que más de un cuarto de los homicidios ocurridos en 2017 en Venezuela se produjeron debido a la intervención de los agentes de seguridad del Estado.
Alto Comisionado de Paz: video de disidentes FARC “seguramente” se grabó en Venezuela
Elliott Abrams: “Maduro fomenta acciones como la rebelión de la Farc”
Iván Duque: “Colombia no acepta amenazas y menos del narcotráfico”
Al menos 20 países investigan 50 casos de corrupción con dinero de Venezuela
Venezuela es el país de América Latina donde los policías matan más
En 12 puntos y 10 perlas: así resumimos lo que dijo Maduro en la cadena del #29Ago
Maduro contacta a Noruega para retomar proceso de negociación con la oposición
Juan Guaidó evaluará acciones con Iván Duque tras rearme de las FARC
VIDEO
“La paz de Colombia depende de la liberación de Venezuela. Guerra avisada no mata soldado, y esto lo hemos denunciado desde hace años”, María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela #29Ago.
Precio de
es @BarrilVenezuela $54.0 base a WTI de $56.67
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDgvUExBTlRJTExBXy1JbWFnZW4tZGVsLW1hw7FhbmVyby0xMi5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg3NTEzL2VsLW1hbmFuZXJvLWRlLWhveS0yOWFnby1sYXMtOC1ub3RpY2lhcy1xdWUtZGViZXMtc2FiZXIvIiB0aXRsZT0iRWwgTWHDsWFuZXJvIGRlIGhveSAjMjlBZ286IExhcyA4IG5vdGljaWFzIHF1ZSBkZWJlcyBzYWJlciIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkVsIE1hw7FhbmVybzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NzUxMy9lbC1tYW5hbmVyby1kZS1ob3ktMjlhZ28tbGFzLTgtbm90aWNpYXMtcXVlLWRlYmVzLXNhYmVyLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkVsIE1hw7FhbmVybyBkZSBob3kgIzI5QWdvOiBMYXMgOCBub3RpY2lhcyBxdWUgZGViZXMgc2FiZXI8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wOC9QTEFOVElMTEFfLUltYWdlbi1kZWwtbWHDsWFuZXJvLTExLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODc0MzQvZWwtbWFuYW5lcm8tZGUtaG95LTI4YWdvLWxhcy04LW5vdGljaWFzLXF1ZS1kZWJlcy1zYWJlci8iIHRpdGxlPSJFbCBNYcOxYW5lcm8gZGUgaG95ICMyOEFnbzogTGFzIDggbm90aWNpYXMgcXVlIGRlYmVzIHNhYmVyIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+RWwgTWHDsWFuZXJvPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg3NDM0L2VsLW1hbmFuZXJvLWRlLWhveS0yOGFnby1sYXMtOC1ub3RpY2lhcy1xdWUtZGViZXMtc2FiZXIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RWwgTWHDsWFuZXJvIGRlIGhveSAjMjhBZ286IExhcyA4IG5vdGljaWFzIHF1ZSBkZWJlcyBzYWJlcjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA4L1BMQU5USUxMQV8tSW1hZ2VuLWRlbC1tYcOxYW5lcm8tMTAuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NzM1Ny9lbC1tYW5hbmVyby1kZS1ob3ktMjdhZ28tbGFzLTgtbm90aWNpYXMtcXVlLWRlYmVzLXNhYmVyLyIgdGl0bGU9IkVsIE1hw7FhbmVybyBkZSBob3kgIzI3QWdvOiBMYXMgOCBub3RpY2lhcyBxdWUgZGViZXMgc2FiZXIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5FbCBNYcOxYW5lcm88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODczNTcvZWwtbWFuYW5lcm8tZGUtaG95LTI3YWdvLWxhcy04LW5vdGljaWFzLXF1ZS1kZWJlcy1zYWJlci8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5FbCBNYcOxYW5lcm8gZGUgaG95ICMyN0FnbzogTGFzIDggbm90aWNpYXMgcXVlIGRlYmVzIHNhYmVyPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDgvUExBTlRJTExBXy1JbWFnZW4tZGVsLW1hw7FhbmVyby05LmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODczMDMvZWwtbWFuYW5lcm8tZGUtaG95LTI2YWdvLWxhcy04LW5vdGljaWFzLXF1ZS1kZWJlcy1zYWJlci8iIHRpdGxlPSJFbCBNYcOxYW5lcm8gZGUgaG95ICMyNkFnbzogTGFzIDggbm90aWNpYXMgcXVlIGRlYmVzIHNhYmVyIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+RWwgTWHDsWFuZXJvPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg3MzAzL2VsLW1hbmFuZXJvLWRlLWhveS0yNmFnby1sYXMtOC1ub3RpY2lhcy1xdWUtZGViZXMtc2FiZXIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RWwgTWHDsWFuZXJvIGRlIGhveSAjMjZBZ286IExhcyA4IG5vdGljaWFzIHF1ZSBkZWJlcyBzYWJlcjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA4L1BMQU5USUxMQV8tSW1hZ2VuLWRlbC1tYcOxYW5lcm8tOC5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg3MTk0L2VsLW1hbmFuZXJvLWRlLWhveS0yM2Fnby1sYXMtOC1ub3RpY2lhcy1xdWUtZGViZXMtc2FiZXIvIiB0aXRsZT0iRWwgTWHDsWFuZXJvIGRlIGhveSAjMjNBZ286IExhcyA4IG5vdGljaWFzIHF1ZSBkZWJlcyBzYWJlciIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkVsIE1hw7FhbmVybzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NzE5NC9lbC1tYW5hbmVyby1kZS1ob3ktMjNhZ28tbGFzLTgtbm90aWNpYXMtcXVlLWRlYmVzLXNhYmVyLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkVsIE1hw7FhbmVybyBkZSBob3kgIzIzQWdvOiBMYXMgOCBub3RpY2lhcyBxdWUgZGViZXMgc2FiZXI8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=
Post Views:
662
Enviar Comentarios