Iván Duque: "Colombia no acepta amenazas y menos del narcotráfico" - Runrun

EL PRESIDENTE DE COLOMBIA, Iván Duque, reaccionó este jueves al anuncio de tres ex líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- FARC, y recalcó que esta nación no cederá ante “delincuentes” que buscan burlarse de los colombianos.
“Los colombianos no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a la amenaza de una banda de narcoterroristas (…) No caigamos en la trampa de quienes pretenden escudarse en falsos ropajes ideológicos”, aseveró.
A través de un video, el mandatario pidió al partido FARC la expulsión “inmediata y sin contemplaciones de los delincuentes”, que aparecieron este jueves ante la opinión pública encabezados por Iván Márquez.
También solicitó a la Fiscalía de la República que emita órdenes de captura para enfrentar los delitos que se evidencian en el video de los exlíderes guerrilleros, y que “son un ataque frontal a toda la institucionalidad y la sociedad colombiana”.
Duque acotó que
conversó con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en cuanto al apoyo venezolano para la captura de Márquez, Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich” y a Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”, de quienes se desconoce el paradero.
Se fijará una recompensa de tres millones de pesos por información que contribuya a su captura.
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