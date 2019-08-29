Alimentos Polar rechaza la detención arbitraria de cuatro de sus trabajadores - Runrun

ALIMENTOS POLAR DENUNCIÓ este jueves la detención arbitraria de cuatro trabajadores de la planta de enlatados de Marigüitar, estado Sucre. La actuación, llevada a cabo por la Policía Municipal, ocurrió en horas de la tarde de este miércoles, luego de que culminara una visita de la Inspectoría del Trabajo.
La abogada de Alimentos Polar, Jormary Rodríguez, denunció la detención arbitraria de cuatro trabajadores de la planta de enlatados. “Entraron por la fuerza a nuestra instalación, luego de que culminara una reunión con los representantes de la Inspectoría del Trabajo, y la Policía Municipal se llevó detenidos al gerente de la planta y a un grupo de compañeros, violando el debido proceso y su derecho a la defensa”.
Rodríguez hace un llamado a las autoridades para que los trabajadores sean liberados de inmediato. “Nuestros compañeros no cometieron ningún delito que justifique pasar más tiempo detenidos, por eso exigimos su liberación”.
La empresa ejercerá todas las acciones legales que correspondan hasta que cesen las arbitrariedades cometidas en contra de estos trabajadores.
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