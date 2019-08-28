El Mañanero de hoy #28Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TSJ ORDENÓ este 27 de agosto la realización de elecciones de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en un plazo de seis meses. Además, fijó las normas para efectuar las elecciones de las autoridades del resto de las universidades del país con período académico vencido.
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“Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ponerle fin, a que no sea una hazaña montarse en el Metro, agua, eso es un sueño, bañarse con agua caliente es una ilusión, un lujo , en Maracaibo y en Caracas están cobrando hasta 200 dólares por una cisterna; electricidad hemos retrocedido a 1914 a cocinar con leña”, Juan Guaidó, presidente interino #27Ago.
Precio de
es @BarrilVenezuela $52.95 base a WTI de $55.57
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