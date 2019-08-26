José Guerra presenta su libro: Crónica de un fracaso ideológico que arruinó a Venezuela - Runrun

Editorial Dahbar acaba de colocar en el mercado, El mito del socialismo bolivariano, de José Guerra. En este libro se trata de que se vea y perciba que, luego del derrumbe de la Unión Soviética, fue Venezuela el país donde se procuró revivir lo que se pensaba sepultado: el socialismo
La historia se encargará de estudiar un curioso fenómeno ocurrido en Venezuela en los albores del siglo XXI: un militar anclado por los resentimientos abrió la puerta para que muchos intelectuales, que habían sobrevivido al naufragio del socialismo mundial, imaginaran una resurrección triunfante de la izquierda.
Se discutió lo que debía hacerse para no repetir lo que había fracasado en el pasado. El esfuerzo fue en vano. La fuerza inexorable del tiempo se encargó de poner todo en su lugar y hoy Venezuela es una nación paria, destruida en sus cimientos, donde se acabó con lo bueno, que fue mucho, y con lo no tan bueno, que también fue bastante.
Con un lenguaje ameno y no menos incisivo, el economista y diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, José Guerra, discute las bases ideológicas del socialismo del siglo XXI. Y realiza una evaluación sobre el camino recorrido a partir del año 2000. El epílogo disecciona una contradictio in terminis: el socialismo bolivariano, suerte de modalidad extravagante del socialismo del siglo XXI.
Guerra trasciende en su análisis la idea de que estamos frente a una simple experiencia fallida. Para él, en el fondo se trata de que “se vea y perciba que, luego del derrumbe de la Unión Soviética, fue Venezuela el país donde se procuró revivir lo que se pensaba muerto y sepultado: el socialismo. Fue Venezuela una especie de laboratorio para ensayar algo ya frustrado’’.
Sobre el autor. José Guerra. Economista graduado en la UCV, con postgrado en la Universidad de Illinois, Urbana Champaing. Profesor asociado de la Escuela de Economía de la UCV. Ha publicado Temas de política cambiaria. Ensayos sobre la inflación. La Política económica 1999-2002, Régimen cambiario e inflación en Venezuela y El legado de Chávez.
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