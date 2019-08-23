Las noticias económicas más importantes de hoy #23AGO - Runrun

Lista de útiles escolares no baja de 755 mil Bs. (45 dólares)
La cuenta regresiva para el regreso a clases representa gastos en uniformes y la lista de útiles escolares para las amas de casa, padres o representantes. De acuerdo a la última cotización del dólar en el Banco Central de Venezuela: Bs. 15.684, el sueldo mínimo (Bs. 40.000) equivale unos 2 dólares con 55 centavos. Descifrado
La mitad de los 543 mil docentes del país han abandonado las aulas por bajos sueldos
El sistema educativo pasó de la crisis a la emergencia y en este momento es una catástrofe: las 27 mil instituciones educativas se encuentran en deplorables condiciones de infraestructura, la mitad de los 543 mil docentes han abandonado las aulas y en éste instante 7 de cada diez educadores han manifestado que no quieren iniciar el nuevo año escolar 2019-2020 porque el salario no cubre ni siquiera el diez por ciento de sus necesidades. Descifrado
Declaración del Impuesto a los Grandes Capitales será entre el 1° de octubre y 30 de noviembre
Los contribuyentes sujetos al pago del Impuesto a los Grandes Capitales (IGC), deberán realizar su primera declaración entre el 1° de octubre y 30 de noviembre, período que se ha establecido oficialmente como fecha para la declaración de este tributo. Se recuerda que la disposición está contenida en la Providencia Administrativa N° SNAT/2019/00213 relativa a las Normas de Actualización de Valor de Bienes y Derechos, así como los Requisitos y Formalidades para la declaración y pago del tributo, que fue publicada en la en la Gaceta Oficial N° 41.697, de fecha 16 de agosto 2019. Descifrado
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