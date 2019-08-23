El Mañanero de hoy #23Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

LOS VENEZOLANOS ENCABEZARON en 2018 las estadísticas de refugiados que obtuvieron permiso para trabajar en Brasil, según datos presentados este miércoles por el Ministerio de Justicia.
Colombia activa “plan de contingencia” antes de que Ecuador pida visa a venezolanos
Cruz Roja asegura que ayuda humanitaria llegó a 38 centros de salud del país
Solicitan a la AN investigar asignación de viviendas a la alcaldesa del municipio Morán en Lara
CIDH amplió medidas para proteger a pacientes del J. M. de los Ríos
Venezolanos lideran lista de refugiados con permiso de trabajo en Brasil
AN ratifica que nombramiento de Arias Cárdenas como embajador es inconstitucional
Jefe del Comando Sur: Nuestro foco militar es planear el día después de Maduro
En 12 puntos: así resumimos lo que dijo Maduro este #22Ago
“Estamos preparando el terreno para el despliegue masivo de las tecnologías 4G y 5G (…) “Nos va a permitir llevar Internet de alta velocidad a las oficinas y hogares”, Nicolás Maduro #22Ago.
Precio de @BarrilVenezuela es $52.9 base a WTI de $55.51
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