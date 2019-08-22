Japón está dispuesto a discutir el retorno de Rusia al G7 - Runrun

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Japón está dispuesto a discutir el retorno de Rusia al G7

EFE22 agosto, 20191min1

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EL GOBIERNO DE JAPÓN El Gobierno de Japón está abierto a discutir que Rusia vuelva a formar parte del G7 durante la cumbre de líderes de este grupo de países que se celebrará a partir del sábado en Biarritz (Francia), según dijeron hoy jueves fuentes gubernamentales.

El Ejecutivo nipón «valora la importancia de involucrar a Rusia en asuntos relevantes internacionales», y ha tomado nota de las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien apuntó dicha posibilidad, señaló un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores que no quiso ser identificado.

Por el momento, Berlín ha expresado su rechazo al reintegro de Rusia, que fue expulsada en 2014 del foro anteriormente denominado G8 como castigo por su anexión ilegal de la península de Crimea.

Sería necesario un voto mayoritario de los países miembros para readmitir a Moscú en el foro, que el próximo año se celebrará en Estados Unidos, con Trump como anfitrión.

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