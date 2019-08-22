Venezolanos lideran lista de refugiados con permiso de trabajo en Brasil - Runrun

LOS VENEZOLANOS ENCABEZARON en 2018 las estadísticas de refugiados que obtuvieron permiso para trabajar en Brasil, según datos presentados este miércoles por el Ministerio de Justicia.
El estudio señala que de los 36.384 permisos de trabajo formal expedidos por las autoridades brasileñas a refugiados o solicitantes de ese amparo durante el año pasado, 68,4 % fue para venezolanos que han llegado huyendo de la crisis política, social y económica que enfrenta su país.
“Solo en los primeros meses de 2019, el movimiento de venezolanos ha sido superior a todo 2018, lo cual indica que el mercado formal de trabajo los está absorbiendo e integrando”, dijo la presidenta del Consejo Nacional de Migración, María Hilda Marsiaj.
Aunque los venezolanos fueron los que más permisos de trabajo obtuvieron, aquellos que realmente consiguieron un empleo formal fueron 7.181, un número muy menor al de ciudadanos de Haití, que con 27.246 contratados encabezaron ese apartado.
En segundo lugar en la estadística relativa a 2018 aparecen los haitianos (19 %) y los cubanos (4,8), de acuerdo con el reporte, que fue presentado en una rueda de prensa por autoridades del Ministerio de Justicia.
El estudio refleja solamente los datos relativos a 2018, pero el número de venezolanos con trabajo formal en Brasil pudiera ser mayor ahora.
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