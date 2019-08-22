El Mañanero de hoy #22Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

“AGARRÉ EL METRO EN LA ESTACIÓN Los Cortijos e iba para Miranda. Pero ya el Metro tenía retraso y el tren que iba dirección Palo Verde estaba en el riel de Propatria. Es decir, iba a contravía en el andén contrario al que le corresponde. Entonces una miliciana que estaba ahí me dijo: ‘Móntese, señora, que viene el tren con mucho retraso’.
Juan Guaidó: “Llegó el momento de una mayor presión”
Omar Prieto asegura que la próxima semana eliminarán racionamientos eléctricos en Zulia
Buque de EE. UU. ha atendido 480 personas y su misión es ayudar venezolanos
Chile otorgará salvoconductos a venezolanos con pasaportes vencidos
[CRÓNICA] “No podíamos respirar y la gente, como loca, quería romper los vidrios”
Cendas: Canasta alimentaria aumentó 23,7% durante el mes de julio
Roberto Marrero cumple cinco meses detenido en El Helicoide
#RUNRUNES La farsa roja de cuatro maestros de Chicago
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“La nueva esclavitud se está viendo en Venezuela. El salario mínimo mensual hoy 21 de agosto de 2019 es $2,50. El socialismo ha creado una nueva forma de esclavitud: trabajar gratis en Venezuela. Es mejor que le den a los empleados un plato de comida en lugar de un mísero salario”, diputado José Guerra #21Ago.
Precio de
es @BarrilVenezuela $53.36 base a WTI de $56.00
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