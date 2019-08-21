Buque de EE. UU. ha atendido 480 personas y su misión es ayudar venezolanos - Runrun

EL BUQUE USNS COMFORT de la Armada de Estados Unidos, que se encuentra en Santa Marta, Colombia, ha atendido a 480 personas entre el martes 20 de agosto y hoy 21. Estiman realizar 100 cirugías durante seis días, desde este miércoles hasta el 25 de este mes. Asimismo aseguran que la misión ha sido diseñada para atender a los venezolanos migrantes.
Según el capitán de la Armada estadounidense Charles Cather, quien es director del Servicio de Enfermería, el buque hospital cuenta con 1.000 camas de hospitalización, 12 quirófanos y 80 camas de cuidados intensivos. Desde la sala de emergencia del Buque Hospital Comfort, el capitán Cather explica que esta misión ha sido diseñada para atender a los venezolanos que han salido en busca de oportunidades y de ser atendidos.
En esta misión, que llegó a Colombia el domingo 18 de agosto, participan entre 40 y 60 voluntarios de Brasil, Argentina, Canadá, Estados Unidos y países de Centroamérica. Para que el buque pueda estar en máximo funcionamiento deben contar con 900 personas, entre el personal médico y de enfermería, y quienes ayudan con la logística, la limpieza y la comida.
La Sala de Emergencia del Buque Hospital dispone de 50 camas. Los pacientes pueden llegar en helicóptero o en lancha. De presentarse una emergencia podrían atender hasta 300 pacientes diarios. La misión puede autoabastecerse de oxígeno y agua. Cather argumenta que este buque “es una ciudad en el mar”.
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