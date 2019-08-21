Roberto Marrero cumple cinco meses detenido en El Helicoide - Runrun

ROBERTO MARRERO, DIRECTOR DEL DESPACHO DE JUAN GUAIDÓ, cumplió cinco meses detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) este miércoles 21 de agosto. El dirigente de Voluntad Popular (VP) fue detenido el 21 de marzo por funcionarios del Sebin, luego de que los agentes allanaran su vivienda ubicada en Las Mercedes, Caracas.
Joel García, abogado defensor de Roberto Marrero, denunció que el caso permanece en un limbo jurídico, debido a que el Tribunal no ha fijado fecha para su juicio. Además, García indicó que no existe ningún elemento de convicción que demuestre la culpabilidad de Marrero en los crímenes que el régimen pretende imputarle.
“La detención arbitraria de Marrero solo se sustenta en un oficio de un funcionario policial que dice que Roberto viajó a Colombia a comprar armas y contratar mercenarios, pero si me dieran detalles de la fecha, hora, lugar y nombres de los supuestos negociantes, yo podría ejercer su defensa como de debe”, afirmó el abogado.
García aseguró que los abogados y familiares del jefe de gabinete de Guaidó han podido visitarlo durante las últimas semanas en El Helicoide.
El 28 de marzo, Marrero fue imputado por ocultamiento de armas y municiones, legitimación de capitales, conspiración y asociación para delinquir.
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