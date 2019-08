[VIDEO] Cabello califica de "manipulación" información sobre conversaciones con funcionarios de EEUU - Runrun

EL PRESIDENTE DE LA ANC, Diosdado Cabello, consideró una “manipulación mediática” la información difundida por la agencia de noticias Associated Press (AP) según la cual él habría sostenido “conversaciones secretas” con funcionarios estadounidenses del gobierno de Donald Trump.

“El imperio es muy arrogante, por eso ellos creen que nos van a dividir a nosotros con chismes (…) Los mismos que dijeron que me dejaron por fuera de las conversaciones dicen que sostuve comunicaciones secretas”, manifestó en una rueda de prensa desde La Guaira.

“Yo dije en el Mazo que yo me reuniría con cualquiera y ponía tres condiciones: que la autorice el presiente Nicolás Maduro, yo no voy a hablar por Cabello, sino por Venezuela; y dije que acá en Venezuela. Yo me reúno con los dueños del circo, no con los que trabajan para ellos”, sumó.

La información divulgada por AP indicaba —citando a una fuente anónima— que Cabello sostiene conversaciones “a espaldas” de Maduro. Para el constituyente, sin embargo, detrás de este tipo de información “están unos mercenarios”.

“Estados Unidos no tiene que meter sus manos en Venezuela. ¿Quién ha metido a Estados Unidos en Venezuela? La oposición. Lo que pasa es que el gobierno de EEUU está obviando a la oposición venezolana. A los gringos no les gusta que los engañen ni que los roben”, expresó.

Cabello también señaló que, de darse una conversación con el gobierno de Trump, el único tema que se llevaría es que en Venezuela “va a haber elecciones de la Asamblea Nacional antes del 31 de diciembre de 2020″.

“Esta Constitución la vamos a respetar (…) Habrá elecciones de la Asamblea Nacional más prontico que tarde, para eso nos estamos preparando”, añadió.

PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDgvZGlvc2RhZG95bWFkdXJvLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ydW5ydW5lcy1kZS1ib2NhcmFuZGEvMzg2OTUyL2xvcy1ydW5ydW5lcy1kZS1ib2NhcmFuZGEtZGUtaG95LTE5LTA4LTIwMTktYmFqby1sYS1wcm9jZXNpb24vIiB0aXRsZT0iTG9zICNSdW5ydW5lcyBkZSBCb2NhcmFuZGEgZGUgaG95IDE5LjA4LjIwMTk6IEJBSk86IExBIFBST0NFU0nDk04iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5DaXRnbzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3J1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS8zODY5NTIvbG9zLXJ1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS1kZS1ob3ktMTktMDgtMjAxOS1iYWpvLWxhLXByb2Nlc2lvbi8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Mb3MgI1J1bnJ1bmVzIGRlIEJvY2FyYW5kYSBkZSBob3kgMTkuMDguMjAxOTogQkFKTzogTEEgUFJPQ0VTScOTTjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA4L2Rpb3NkYWRveW1hZHVyby5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg2ODg0L2FwLWVlLXV1LWhhY2UtY29udGFjdG8tc2VjcmV0by1jb24tZGlvc2RhZG8tY2FiZWxsby8iIHRpdGxlPSJBUDogRUUgVVUgaGFjZSBjb250YWN0byBzZWNyZXRvIGNvbiBEaW9zZGFkbyBDYWJlbGxvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+ZGlvc2RhZG8gY2FiZWxsbzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4Njg4NC9hcC1lZS11dS1oYWNlLWNvbnRhY3RvLXNlY3JldG8tY29uLWRpb3NkYWRvLWNhYmVsbG8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+QVA6IEVFIFVVIGhhY2UgY29udGFjdG8gc2VjcmV0byBjb24gRGlvc2RhZG8gQ2FiZWxsbzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEwL0Nhcmxvcy1Ib2xtZXMtVHJ1amlsbG9fLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODY1NTYvY2FuY2lsbGVyLWRlLWNvbG9tYmlhLXJlY2hhemEtcG9zaWJsZS1hZGVsYW50by1kZS1lbGVjY2lvbmVzLXBhcmxhbWVudGFyaWFzLyIgdGl0bGU9IkNhbmNpbGxlciBkZSBDb2xvbWJpYSByZWNoYXphIHBvc2libGUgYWRlbGFudG8gZGUgZWxlY2Npb25lcyBwYXJsYW1lbnRhcmlhcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFOQzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NjU1Ni9jYW5jaWxsZXItZGUtY29sb21iaWEtcmVjaGF6YS1wb3NpYmxlLWFkZWxhbnRvLWRlLWVsZWNjaW9uZXMtcGFybGFtZW50YXJpYXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Q2FuY2lsbGVyIGRlIENvbG9tYmlhIHJlY2hhemEgcG9zaWJsZSBhZGVsYW50byBkZSBlbGVjY2lvbmVzIHBhcmxhbWVudGFyaWFzPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDgvYW5jLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODY1MjMvYW5jLWRlc2lnbmEtY29taXNpb24tcGFyYS1kZWZpbmlyLWZlY2hhLWRlLWxhcy1lbGVjY2lvbmVzLXBhcmxhbWVudGFyaWFzLyIgdGl0bGU9IkFOQyBkZXNpZ25hIGNvbWlzacOzbiBwYXJhIGRlZmluaXIgZmVjaGEgZGUgbGFzIGVsZWNjaW9uZXMgcGFybGFtZW50YXJpYXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BTkM8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODY1MjMvYW5jLWRlc2lnbmEtY29taXNpb24tcGFyYS1kZWZpbmlyLWZlY2hhLWRlLWxhcy1lbGVjY2lvbmVzLXBhcmxhbWVudGFyaWFzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkFOQyBkZXNpZ25hIGNvbWlzacOzbiBwYXJhIGRlZmluaXIgZmVjaGEgZGUgbGFzIGVsZWNjaW9uZXMgcGFybGFtZW50YXJpYXM8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wOS9kaW9zZGFkb2NhYmVsbG8ucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NjQxNS9kaW9zZGFkby1jYWJlbGxvLXJlY29ub2NlLXF1ZS1kZWNpc2lvbi1kZS1yZWdyZXNhci1hLWJhcmJhZG9zLWRlcGVuZGUtZGUtbWFkdXJvLyIgdGl0bGU9IkRpb3NkYWRvIENhYmVsbG8gcmVjb25vY2UgcXVlIGRlY2lzacOzbiBkZSByZWdyZXNhciBhIEJhcmJhZG9zIGRlcGVuZGUgZGUgTWFkdXJvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QmFyYmFkb3M8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODY0MTUvZGlvc2RhZG8tY2FiZWxsby1yZWNvbm9jZS1xdWUtZGVjaXNpb24tZGUtcmVncmVzYXItYS1iYXJiYWRvcy1kZXBlbmRlLWRlLW1hZHVyby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5EaW9zZGFkbyBDYWJlbGxvIHJlY29ub2NlIHF1ZSBkZWNpc2nDs24gZGUgcmVncmVzYXIgYSBCYXJiYWRvcyBkZXBlbmRlIGRlIE1hZHVybzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==

Enviar Comentarios