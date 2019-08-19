Delcy Rodríguez viaja a Rusia para "reforzar" las relaciones "estratégicas" con Moscú - Runrun

LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA, Delcy Rodríguez, llegó este lunes a Moscú, con el objetivo de fortalecer relaciones de hermandad y cooperación entre ambas naciones.
Dentro de su agenda, Rodríguez tiene previsto reunirse el próximo miércoles 21 de agosto con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, informó a Sputnik el departamento de información y comunicación del Ministerio de Exteriores de Rusia.
A principios de marzo pasado, la vicepresidenta visitó Moscú y también se reunió con el canciller Lavrov. Entonces, Rodríguez anunció el traslado de la oficina de Petróleos de Venezuela (PDVSA) de Lisboa a Moscú porque, entre otras razones, Europa no puede garantizar la integridad de los activos de Venezuela.
Rodríguez arribó a Rusia junto al ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa; el vicepresidente del Banco Central de Venezuela, Sohail Hernández y el viceministro para Europa, Yván Gil.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDgvU2VyZ3VlzIFpLVJpYWJrb3YtTWFkdXJvLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM4NjkwNi9pbmZvcm1lLW90YWx2b3JhLXJ1c2lhLWNvb3JkaW5hLWFjY2lvbmVzLWNvbi1jdWJhLXktbWFkdXJvLXNvYnJlLXZlbmV6dWVsYS8iIHRpdGxlPSJJbmZvcm1lIE90w6Fsdm9yYTogUnVzaWEgY29vcmRpbmEgYWNjaW9uZXMgY29uIEN1YmEgeSBNYWR1cm8gc29icmUgVmVuZXp1ZWxhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Q3Jpc2lzPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zODY5MDYvaW5mb3JtZS1vdGFsdm9yYS1ydXNpYS1jb29yZGluYS1hY2Npb25lcy1jb24tY3ViYS15LW1hZHVyby1zb2JyZS12ZW5lenVlbGEvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+SW5mb3JtZSBPdMOhbHZvcmE6IFJ1c2lhIGNvb3JkaW5hIGFjY2lvbmVzIGNvbiBDdWJhIHkgTWFkdXJvIHNvYnJlIFZlbmV6dWVsYTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA4L3BhZHJpbm9fYXZpb25lcy5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg2ODI2L3BhZHJpbm8tZmlybWEtYWN1ZXJkby1xdWUtcGVybWl0ZS1jYWxhZG8tZGUtYnVxdWVzLWRlLXJ1c2lhLWVuLXB1ZXJ0b3MtdmVuZXpvbGFub3MvIiB0aXRsZT0iUGFkcmlubyBmaXJtYSBhY3VlcmRvIHF1ZSBwZXJtaXRlIGNhbGFkbyBkZSBidXF1ZXMgZGUgUnVzaWEgZW4gcHVlcnRvcyB2ZW5lem9sYW5vcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmF2aW9uZXMgcnVzb3MgZW4gdmVuZXp1ZWxhPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg2ODI2L3BhZHJpbm8tZmlybWEtYWN1ZXJkby1xdWUtcGVybWl0ZS1jYWxhZG8tZGUtYnVxdWVzLWRlLXJ1c2lhLWVuLXB1ZXJ0b3MtdmVuZXpvbGFub3MvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+UGFkcmlubyBmaXJtYSBhY3VlcmRvIHF1ZSBwZXJtaXRlIGNhbGFkbyBkZSBidXF1ZXMgZGUgUnVzaWEgZW4gcHVlcnRvcyB2ZW5lem9sYW5vczwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE0LzA5L2NkYjcwNzE5ZDc5N2NkMWY1YzBmNmE3MDY3MDA4YTM5LWUxNTY1MjI1NDkwMzIwLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODYyNTIvY2FuYWwtZGUtcGFuYW1hLW5pZWdhLXJldGVuY2lvbi1kZS1iYXJjby1jb24tc295YS1xdWUtaWJhLWEtdmVuZXp1ZWxhLyIgdGl0bGU9IkNhbmFsIGRlIFBhbmFtw6EgbmllZ2EgcmV0ZW5jacOzbiBkZSBiYXJjbyBjb24gc295YSBxdWUgaWJhIGEgVmVuZXp1ZWxhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+YmFyY288L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODYyNTIvY2FuYWwtZGUtcGFuYW1hLW5pZWdhLXJldGVuY2lvbi1kZS1iYXJjby1jb24tc295YS1xdWUtaWJhLWEtdmVuZXp1ZWxhLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkNhbmFsIGRlIFBhbmFtw6EgbmllZ2EgcmV0ZW5jacOzbiBkZSBiYXJjbyBjb24gc295YSBxdWUgaWJhIGEgVmVuZXp1ZWxhPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDcvZ3VhaWRvLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODU1MjgvcnVzaWEtY29uZmlybWEtdGVuZXItY29udGFjdG9zLWVzcG9yYWRpY29zLWNvbi1sYS1vcG9zaWNpb24tdmVuZXpvbGFuYS8iIHRpdGxlPSJSdXNpYSBjb25maXJtYSB0ZW5lciDigJxjb250YWN0b3MgZXNwb3LDoWRpY29z4oCdIGNvbiBsYSBvcG9zaWNpw7NuIHZlbmV6b2xhbmEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5kacOhbG9nbzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTUyOC9ydXNpYS1jb25maXJtYS10ZW5lci1jb250YWN0b3MtZXNwb3JhZGljb3MtY29uLWxhLW9wb3NpY2lvbi12ZW5lem9sYW5hLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPlJ1c2lhIGNvbmZpcm1hIHRlbmVyIOKAnGNvbnRhY3RvcyBlc3BvcsOhZGljb3PigJ0gY29uIGxhIG9wb3NpY2nDs24gdmVuZXpvbGFuYTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA3L2N1bWJyZWJyaWNzLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODU0NDkvYnJhc2lsLXJldGEtYS1icmljcy1hLW9pci1ncml0by1kZS1saWJlcnRhZC1kZS12ZW5lem9sYW5vcy8iIHRpdGxlPSJCcmFzaWwgcmV0YSBhIEJSSUNTIGEgb8OtciDigJxncml0byBkZSBsaWJlcnRhZOKAnSBkZSB2ZW5lem9sYW5vcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmJyYXNpbDwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTQ0OS9icmFzaWwtcmV0YS1hLWJyaWNzLWEtb2lyLWdyaXRvLWRlLWxpYmVydGFkLWRlLXZlbmV6b2xhbm9zLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkJyYXNpbCByZXRhIGEgQlJJQ1MgYSBvw61yIOKAnGdyaXRvIGRlIGxpYmVydGFk4oCdIGRlIHZlbmV6b2xhbm9zPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+
Post Views:
6
Enviar Comentarios