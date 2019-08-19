Delcy Rodríguez viaja a Rusia para "reforzar" las relaciones "estratégicas" con Moscú - Runrun

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Delcy Rodríguez viaja a Rusia para “reforzar” las relaciones “estratégicas” con Moscú

Redacción Runrun.es19 agosto, 20191min6

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LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA, Delcy Rodríguez, llegó este lunes a Moscú, con el objetivo de fortalecer relaciones de hermandad y cooperación entre ambas naciones.

Dentro de su agenda, Rodríguez tiene previsto reunirse el próximo miércoles 21 de agosto con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, informó a Sputnik el departamento de información y comunicación del Ministerio de Exteriores de Rusia.

A principios de marzo pasado, la vicepresidenta visitó Moscú y también se reunió con el canciller Lavrov. Entonces, Rodríguez anunció el traslado de la oficina de Petróleos de Venezuela (PDVSA) de Lisboa a Moscú porque, entre otras razones, Europa no puede garantizar la integridad de los activos de Venezuela.

Rodríguez arribó a Rusia junto al ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa; el vicepresidente del Banco Central de Venezuela, Sohail Hernández y el viceministro para Europa, Yván Gil.

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