Producción petrolera venezolana bajó 4% en julio - Runrun

LA PRODUCCIÓN PETROLERA de Venezuela continúa a la baja y entre junio y julio descendió 4 % (32.000 barriles diarios), pero en los últimos meses se ha estabilizado en torno a un bombeo de unos 700 mil barriles diarios (bd).
Estos datos se incluyen en el informe mensual difundido hoy en Viena por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y en el que se citan «fuentes secundarias» procedentes de institutos y analistas independientes.
Las extracciones de Venezuela, uno de los socios fundadores de la OPEP y hasta hace poco uno de sus mayores productores, pasaron de los 774.000 bd de junio a los 742.000 bd de julio, según el informe.
Desde 2015 la producción de Venezuela ha caído en casi un 70 % debido a la grave crisis económica del país y las sanciones de EEUU sobre su industria petrolera.
Según los datos de fuentes secundarias, Venezuela ocupa el décimo puesto en extracción de petróleo de los 14 países miembros de la OPEP, por delante de Ecuador, Congo, Gabón y Guinea Ecuatorial.
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