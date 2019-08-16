Las noticias económicas más importantes de hoy #16Ago - Runrun

Banco de Turquía cerró las puertas al BCV tras las recientes sanciones de EE.UU.
Ziraat Bank, el mayor banco de Turquía por activos, ha dejado de ofrecer servicios al Banco Central de Venezuela (BCV) a raíz de las nuevas y más severas sanciones de Estados Unidos que aumentan el riesgo para las empresas que hacen negocios con el régimen de Maduro, reseñó Bloomberg. Descifrado
Fedeagro pide cambio radical de políticas económicas
En su “Declaración de Caracas”, la recién juramentada junta directiva de Fedeagro y sus cámaras regionales asistentes a su asamblea Anual, advirtió que “los resultados de la agricultura en el año 2018; tal como lo hemos documentado, representan records históricos negativos. La producción de la mayoría de los rubros y de todos los que conforman la dieta del venezolano, retrocedió a los niveles de cuatro y cinco décadas atrás”. Descifrado
Sudeban iniciará investigación tras denuncias de puntos de venta arrendados
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), realizó este jueves 15 de agosto, una reunión de trabajo con representantes del Banco Central de Venezuela (BCV), banca pública y privada, operadoras de tarjetas y proveedores de puntos de venta; con el objetivo de supervisar el cumplimiento de la resolución 116.17, referida a las normas que regulan la contratación con proveedores que efectúen la comercialización de puntos de venta. Descifrado
Importaciones cayeron 58% en el primer semestre y cerraron en $2.986 millones
Las importaciones acumuladas de Venezuela al cierre del primer semestre ascendieron a un mínimo de 2.986 millones de dólares, cifra que representa una severa contracción de 58% con respecto al mismo período del año pasado, según las estimaciones de Aristimuño Herrera & Asociados. Banca y Negocios
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