El Mañanero de hoy #16Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

PARECIERA QUE el músico Fito Páez le dedicó una parte de la canción “La casa desaparecida” a los venezolanos que optaron por emigrar a Argentina. “Bienvenidos inmigrantes a este paraíso errante. Ya se sabe que el que no arriesga no gana. Y esa casa que dejaron escapando entre las balas. Era el caldo de cultivo a la nostalgia”.
Declaran nula junta directiva de Citgo designada por la AN
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 623 protestas en julio
Banco de Turquía le cierra las cuentas al BCV
Trinidad y Tobago exige pasaporte vigente a venezolanos para solicitar visa
Argentina: la casa que podría desaparecer
Diputada Fernández: El quórum está garantizado a pesar de la persecución
Julio Borges reacciona a inhabilitación política: Los corruptos están en Miraflores
Mauro Zambrano denuncia que familiares de Rubén González son perseguidos por el Sebin y la Dgcim
VIDEO
“Una vez más alerto al mundo, sobre amenazas que el régimen de Maduro le hace a una mujer que representa el espíritu de lucha dentro de Venezuela: María Corina Machado y contra el presidente (E) Juan Guaidó. Nuestros ojos sobre Venezuela para que retorne la libertad y la democracia”, Andrés Pastrana, expresidente de Colombia #15Ago.
Precio de
es @BarrilVenezuela $52.17 base a WTI de $54.75
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDgvU2NyZWVuc2hvdF8xLTEuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NjY2NS9lbC1tYW5hbmVyby1kZS1ob3ktMTVhZ28tbGFzLTgtbm90aWNpYXMtcXVlLWRlYmVzLXNhYmVyLyIgdGl0bGU9IkVsIE1hw7FhbmVybyBkZSBob3kgIzE1QWdvOiBMYXMgOCBub3RpY2lhcyBxdWUgZGViZXMgc2FiZXIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5FbCBNYcOxYW5lcm88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODY2NjUvZWwtbWFuYW5lcm8tZGUtaG95LTE1YWdvLWxhcy04LW5vdGljaWFzLXF1ZS1kZWJlcy1zYWJlci8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5FbCBNYcOxYW5lcm8gZGUgaG95ICMxNUFnbzogTGFzIDggbm90aWNpYXMgcXVlIGRlYmVzIHNhYmVyPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDgvbWFuYW5lby5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg2NTk4L2VsLW1hbmFuZXJvLWRlLWhveS0xNGFnby1sYXMtOC1ub3RpY2lhcy1xdWUtZGViZXMtc2FiZXIvIiB0aXRsZT0iRWwgTWHDsWFuZXJvIGRlIGhveSAjMTRBZ286IExhcyA4IG5vdGljaWFzIHF1ZSBkZWJlcyBzYWJlciIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkVsIE1hw7FhbmVybzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NjU5OC9lbC1tYW5hbmVyby1kZS1ob3ktMTRhZ28tbGFzLTgtbm90aWNpYXMtcXVlLWRlYmVzLXNhYmVyLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkVsIE1hw7FhbmVybyBkZSBob3kgIzE0QWdvOiBMYXMgOCBub3RpY2lhcyBxdWUgZGViZXMgc2FiZXI8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wOC9lbC1tYW5hbmVyby5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg2NTE2L2VsLW1hbmFuZXJvLWRlLWhveS0xM2Fnby1sYXMtOC1ub3RpY2lhcy1xdWUtZGViZXMtc2FiZXIvIiB0aXRsZT0iRWwgTWHDsWFuZXJvIGRlIGhveSAjMTNBZ286IExhcyA4IG5vdGljaWFzIHF1ZSBkZWJlcyBzYWJlciIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkVsIE1hw7FhbmVybzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NjUxNi9lbC1tYW5hbmVyby1kZS1ob3ktMTNhZ28tbGFzLTgtbm90aWNpYXMtcXVlLWRlYmVzLXNhYmVyLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkVsIE1hw7FhbmVybyBkZSBob3kgIzEzQWdvOiBMYXMgOCBub3RpY2lhcyBxdWUgZGViZXMgc2FiZXI8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMS9wZXRyb2xlb18xNy0xMjAweDQ4MC04MDB4NDQ1LmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODY0NzAvbGFzLW5vdGljaWFzLWVjb25vbWljYXMtbWFzLWltcG9ydGFudGVzLWRlLWhveS0xMmFnby8iIHRpdGxlPSJMYXMgbm90aWNpYXMgZWNvbsOzbWljYXMgbcOhcyBpbXBvcnRhbnRlcyBkZSBob3kgIzEyQWdvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+ZWNvbm9tw61hPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg2NDcwL2xhcy1ub3RpY2lhcy1lY29ub21pY2FzLW1hcy1pbXBvcnRhbnRlcy1kZS1ob3ktMTJhZ28vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+TGFzIG5vdGljaWFzIGVjb27Ds21pY2FzIG3DoXMgaW1wb3J0YW50ZXMgZGUgaG95ICMxMkFnbzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA4L21hw7FhbmVyby5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg2NDU0L2VsLW1hbmFuZXJvLWRlLWhveS0xMmFnby1sYXMtOC1ub3RpY2lhcy1xdWUtZGViZXMtc2FiZXIvIiB0aXRsZT0iRWwgTWHDsWFuZXJvIGRlIGhveSAjMTJBZ286IExhcyA4IG5vdGljaWFzIHF1ZSBkZWJlcyBzYWJlciIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkVsIE1hw7FhbmVybzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NjQ1NC9lbC1tYW5hbmVyby1kZS1ob3ktMTJhZ28tbGFzLTgtbm90aWNpYXMtcXVlLWRlYmVzLXNhYmVyLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkVsIE1hw7FhbmVybyBkZSBob3kgIzEyQWdvOiBMYXMgOCBub3RpY2lhcyBxdWUgZGViZXMgc2FiZXI8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=
Post Views:
3
Enviar Comentarios