El Mañanero de hoy #16Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #16Ago: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es15 agosto, 20194min3

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PARECIERA QUE el músico Fito Páez le dedicó una parte de la canción “La casa desaparecida” a los venezolanos que optaron por emigrar a Argentina. “Bienvenidos inmigrantes a este paraíso errante. Ya se sabe que el que no arriesga no gana. Y esa casa que dejaron escapando entre las balas. Era el caldo de cultivo a la nostalgia”.

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mañanero vespertino La cita

“Una vez más alerto al mundo, sobre amenazas que el régimen de Maduro le hace a una mujer que representa el espíritu de lucha dentro de Venezuela: María Corina Machado y contra el presidente (E) Juan Guaidó. Nuestros ojos sobre Venezuela para que retorne la libertad y la democracia”, Andrés Pastrana, expresidente de Colombia #15Ago.

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