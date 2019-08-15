Diputada Fernández: El quórum está garantizado a pesar de la persecución - Runrun

Este jueves, 15 de agosto quedó instalada la Comisión Delegada del Parlamento como establece el Reglamento de Interior y Debate y la Constitución
Tres presidentes de Comisiones Permanentes no pudieron asistir al acto por estar en el exilio o en la clandestinidad
Sarai Coscojuela/@saracosco
“EL QUÓRUM ESTÁ GARANTIZADO”, fueron las palabras de la diputada Dennis Fernández (AD-Cojedes) antes de la instalación de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, conformada por la Junta Directiva y los presidentes de las Comisiones permanentes durante el receso parlamentario que empieza el 15 de agosto y finaliza el 15 de septiembre, cuando se reanudan las sesiones ordinarias.
Esta vez la instalación de la comisión se llevó a cabo en la Sala José María Vargas del edificio administrativo del Parlamento, porque la Sala Francisco de Miranda del Palacio Federal Legislativo – tradicionalmente usado para este acto – fue tomado por la asamblea nacional constituyente.
Fernández – presidenta de la Comisión de Política Interior – explicó que se evalúa la posibilidad de que los diputados que están en el exilio, en clandestinidad o protegidos en embajadas de Caracas, puedan participar, en una especie de Parlamento Virtual en las sesiones de la AN.
Por el momento sigue siendo una propuesta de proyecto de ley, porque aunque es cierto que son alrededor de 30 diputados afectados, la diputada explicó que los suplentes asumen el trabajo.
Sin embargo, dentro de la instalación de la Comisión Delegada se sintieron las ausencias. Hay tres comisiones permanentes que no cuentan con su presidente: Miguel Pizarro (PJ-Miranda), en Desarrollo Social se encuentra en el exilio; Carlos Paparoni (PJ-Mérida), de Finanzas está en clandestinidad al igual que Freddy Superlano (VP-Barinas), de Contraloría.
Por eso, Dennis Fernández junto al presidente encargado y del Parlamento, Juan Guaidó (VP-Vargas), hicieron hincapié en que seguirán trabajando y denunciando los atropellos de los que han sido víctimas sus colegas, al igual que el primer vicepresidente Edgar Zambrano, el diputado Juan Requesens y el jefe de despacho del presidente encargado, Roberto Marrero.
Guaidó expresó: “Todos los años – desde que la oposición es mayoría – se ha declarado sesión permanente por la emergencia humanitaria que vive el país. Esta crisis exige de todos los diputados”.
Por eso luego de la instalación de la Comisión Delegada y las denuncias de la diputada Nora Bracho sobre un nuevo apagón en el occidente del país y la del diputado Ramón Flores sobre la destrucción de la biodiversidad en el Amazonas por el Arco Minero, la Junta Directiva ratificó la convocatoria de sesión extraordinaria para el próximo martes, 20 de agosto.
Foto: Asamblea Nacional
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